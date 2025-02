HP: repli de 9% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - HP annonce avoir engrangé un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 9% à 0,74 dollar au titre de son premier trimestre 2024-25, conformément à sa fourchette-cible de 0,70-0,76 dollar, avec une marge d'exploitation ajustée en retrait de 1,1 point à 7,3%.



Le chiffre d'affaires du fabricant de matériel informatique s'est accru de 2,4% à 13,5 milliards de dollars (+3,3% à taux de changes constants), une croissance dans les PC ayant plus que compensé une légère baisse dans les imprimantes.



Affichant un free cash-flow de 0,1 milliard de dollars sur le trimestre écoulé, HP vise des fourchettes-cibles pour l'ensemble de son exercice 2024-25 de 3,45-3,75 dollars pour le BPA ajusté et de 3,2-3,6 milliards pour le FCF.





Valeurs associées HP 33,18 USD NYSE -1,89%