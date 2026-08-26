HP prévoit un bénéfice important au quatrième trimestre grâce aux hausses de prix et aux remboursements des droits de douane américains

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HP HPQ.N a prévu mercredi un bénéfice pour le trimestre en cours supérieur aux estimations de Wall Street, signe que les remboursements de droits de douane attendus, associés aux hausses de prix des ordinateurs personnels haut de gamme et dotés d'intelligence artificielle, compenseront les dépenses liées aux puces mémoire.

La société table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 69 et 79 centimes pour le quatrième trimestre , soit un niveau supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 67 centimes, selon les données compilées par LSEG. Ces prévisions intègrent une hausse de 8 centimes liée aux remboursements de droits de douane estimés.

L’administration du président américain Donald Trump a remboursé environ 100 milliards de dollars de droits de douane qu’elle avait perçus avant que la Cour suprême des États-Unis ne les annule, comme l’a révélé un document judiciaire déposé au début du mois.

HP, à l’instar de ses concurrents Dell Technologies DELL.N , Apple AAPL.O et du groupe chinois Lenovo 0992.HK , a augmenté les prix de ses appareils, la pénurie mondiale de puces mémoire ayant fait grimper les coûts.

HP a annoncé un chiffre d'affaires de 15,7 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 12,5 % par rapport à l'année précédente et dépassant les estimations de 14,38 milliards de dollars, grâce à une forte demande de PC optimisés pour l'IA .

« Au troisième trimestre, nous avons augmenté à la fois notre chiffre d’affaires total et notre part de marché dans les produits haut de gamme, et nous avons continué à attirer de nouveaux clients grâce à nos innovations dans les domaines WXP, de l’impression, des stations de travail et des PC dotés d’IA », a déclaré Bruce Broussard, directeur général par intérim de HP.

« Notre stratégie continue visant à faire face aux contraintes environnementales a permis d’améliorer significativement l’approvisionnement en mémoire et d’augmenter les taux d’exécution des commandes. »

Son concurrent Lenovo a annoncé plus tôt en août une hausse de 43 % de son chiffre d’affaires trimestriel, profitant de l’essor du matériel dédié à l’IA et des hausses de prix liées à la pénurie de puces mémoire.

Le bénéfice ajusté de HP, à 83 cents par action pour le trimestre clos le 31 juillet, comprenait également un effet positif de 11 cents par action lié aux remboursements de droits de douane. Ce bénéfice ajusté a dépassé les estimations, qui s’élevaient à 69 cents par action.

La société a également relevé ses prévisions annuelles de bénéfice par action ajusté à une fourchette comprise entre 3,19 et 3,29 dollars, ce qui inclut un effet favorable de 0,19 dollar lié aux remboursements de droits de douane estimés pour l'ensemble de l'année. Le fabricant d'ordinateurs portables avait auparavant prévu un BPA ajusté annuel compris entre 2,90 et 3,10 dollars.