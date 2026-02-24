HP prévient que la réglementation commerciale américaine et les coûts des puces mémoire pèseront sur ses prévisions annuelles

(Ajoute des actions au paragraphe 1) par Jaspreet Singh

HP Inc HPQ.N s'attend désormais à ce que les résultats de l'exercice 2026 se situent dans la partie inférieure de ses prévisions, alors que le fabricant d'ordinateurs personnels est aux prises avec la réglementation commerciale américaine et l'augmentation des coûts due à la crise des puces mémoire, ce qui a fait chuter ses actions de 3,6 % dans les échanges prolongés.

Comme ses pairs tels que Dell DELL.N , HP a également pris des mesures, y compris des ajustements de la chaîne d'approvisionnement et des augmentations de prix, pour atténuer l'impact des tarifs douaniers à volte-face du président américain Donald Trump et de la hausse des prix des puces mémoire.

Cela l'a aidé à battre les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du premier trimestre mardi, grâce à l'adoption croissante d'ordinateurs personnels alimentés par l'IA et au cycle de mise à niveau de Windows 11 en cours.

Les analystes ont déclaré que le resserrement des puces mémoire pourrait affecter la demande mondiale d'électronique grand public , y compris les smartphones et les PC, étant donné que la construction rapide d'infrastructures d'IA par les entreprises technologiques a épuisé une grande partie de l'offre de puces mémoire dans le monde.

"Avec seulement un trimestre derrière nous dans un environnement dynamique marqué par l'augmentation des coûts de la mémoire, nous maintenons nos perspectives pour l'année tout en prévoyant actuellement des résultats plus proches de la limite inférieure de notre fourchette", a déclaré Karen Parkhill, directrice financière de HP, dans un communiqué.

Les données préliminaires d'International Data Corporation suggèrent une baisse à deux chiffres des livraisons de smartphones et d'ordinateurs personnels en 2026, a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour le Worldwide Mobile Device Trackers d'IDC.

Le chiffre d'affaires de HP au premier trimestre a augmenté de 6,9 % pour atteindre 14,44 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 13,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action de 81 cents pour le trimestre clos le 31 janvier a battu les estimations de 76 cents.

Le chiffre d'affaires de l'unité des systèmes personnels, qui comprend les PC grand public et commerciaux, a augmenté de 11 % pour atteindre 10,25 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du secteur de l'impression, qui comprend les imprimantes de bureau et les offres de services, a baissé de 2 % pour atteindre 4,19 milliards de dollars.

HP prévoit pour le deuxième trimestre un bénéfice ajusté par action compris entre 70 et 76 cents, alors que les estimations étaient de 74 cents.