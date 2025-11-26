HP Inc annonce jusqu'à 6000 suppressions de postes

(AOF) - HP Inc a présenté des prévisions annuelles décevantes et annoncé jusqu'à 6000 suppressions de postes. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a généré un bénéfice net en repli de 12% à 795 millions de dollars, soit 84 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 93 cents par action, soit 1 cent de mieux qu'attendu. Son chiffre d'affaires a augmenté de 4,2% à 14,60 milliards de dollars alors que le marché visait 14,53 milliards de dollars.

La division PC a vu ses revenus augmenter de 8% à 10,4 milliards de dollars. L'activité d'imprimantes de HP Inc. a, elle, enregistré des ventes en repli de 4% à 4,3 milliards de dollars.

Pour le nouvel exercice, le groupe cible un bénéfice par action ajusté compris entre 2,90 et 3,20 dollar alors que le marché vise 3,20 dollars par action. Le free cash flow est anticipé entre 2,8 et 3 milliards de dollars.

A l'occasion de cette publication, la directrice financière, Karen Parkhill a annoncé que le groupe allait prendre des " mesures décisives pour atténuer les vents contraires récents sur les coûts " et investir " dans des initiatives basées sur l'IA pour accélérer l'innovation produit, améliorer la satisfaction client et stimuler la productivité."

HP Inc prévoit ainsi d'économiser environ 1 milliard de dollars d'ici la fin de l'exercice 2028 pour un coût de restructuration de 650 millions de dollars. HP Inc devrait supprimer entre 4000 à 6000 postes.

