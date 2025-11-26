Football: Dembélé de retour dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham

L'entraînement du Paris Saint-Germain

Le Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembélé figure dans le groupe de joueurs convoqués par le Paris Saint-Germain pour affronter Tottenham mercredi soir à l'occasion de la cinquième journée de la Ligue des champions, après trois semaines d'absence, a annoncé mercredi le club parisien.

L'attaquant tricolore avait été victime d'une lésion du mollet gauche le 4 novembre lors de la défaite à domicile 1-2 face au Bayern Munich, alors qu'il revenait progressivement après un mois et demi d'absence en raison d'une lésion de l'ischio-jambier droit.

"S'il n'y a pas de problèmes, il sera dans la liste des joueurs convoqués", avait prévenu son entraîneur Luis Enrique mardi en conférence de presse. "Chaque fois qu'il y a un retour d'un joueur blessé, c'est difficile de savoir comment gérer ça. Si on parle d'Ousmane (Dembélé), bien sûr, on sera plus attentifs que d'habitude."

Le PSG, provisoirement septième de la phase de ligue de C1 avec neuf points, doit encore se passer du latéral droit Achraf Hakimi et de son attaquant Désiré Doué, blessés respectivement à la cheville gauche et à la cuisse droite.

(Rédigé par Vincent Daheron)