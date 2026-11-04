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HP en hausse après avoir nommé Emma Walmsley, ancienne directrice générale de GSK, au poste de directrice générale
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 19:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

4 novembre - ** L'action du fabricant d'ordinateurs HP

HPQ.N progresse de 8,5% à 30,69 dollars

** HPQ annonce que son conseil d'administration a nommé à l'unanimité Emma Walmsley au poste de directrice générale , à compter du 4 janvier 2027

** Mme Walmsley occupait jusqu’à présent le poste de directrice générale de GSK GSK.L et siège au conseil d’administration de Microsoft MSFT.O depuis sept ans

** “Cette nomination fait suite à une recherche mondiale approfondie axée sur ce dont HP a besoin pour réussir dans sa nouvelle phase de développement”, a déclaré Chip Bergh, président du conseil d’administration

** À la clôture d’hier, l’action HPQ affichait une hausse d’environ 27% depuis le début de l’année

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555,3650 USD NASDAQ +6,60%
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