HP dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices grâce à la demande stimulée par les PC dotés d'IA et la nouvelle version de Windows 11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* HP prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 61 et 71 cents pour le troisième trimestre, contre des estimations de 64 cents

* Les PC équipés d'IA représentent désormais 44% des livraisons, contre 35% au trimestre précédent

* Les fabricants d'ordinateurs tels que Dell et HP font face à la crise des puces mémoire en ajustant leur chaîne d'approvisionnement et en augmentant leurs prix

* HP prévoit que ses marges d'exploitation atteindront leur niveau le plus bas au quatrième trimestre en raison de la hausse des coûts des puces mémoire

(Ajout d'un commentaire du directeur financier au paragraphe 4 issu de la conférence téléphonique sur les résultats, détails aux paragraphes 5, 8 à 10) par Jaspreet Singh

HP HPQ.N a dépassé mercredi les estimations des analystes concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices du deuxième trimestre, grâce à une forte demande en ordinateurs personnels optimisés pour l'IA, mais a averti que la hausse des coûts de la mémoire exercerait une pression sur les marges.

Les fabricants d'ordinateurs, notamment HP, Dell Technologies DELL.N et le groupe chinois Lenovo 0992.HK , font face à une pénurie de puces mémoire, car le développement des centres de données absorbe la capacité disponible et entraîne une hausse des prix des smartphones et des PC.

Cette pénurie d'approvisionnement pousse certaines entreprises versdes catégories de PC haut de gamme à plus forte marge pendant le cycle de mise à niveau vers Windows 11, après que Microsoft a mis fin au support de Windows 10 en octobre dernier.

La directrice financière Karen Parkhill a déclaré que HP avait « pris des mesures délibérées pour réduire les coûts de mémoire » en reconfigurant ses produits, en s'approvisionnant en composants moins chers et en donnant la priorité aux modèles à marge élevée, tout en ajustant les prix pour tenir compte de la hausse des matières premières.

HP s'attend néanmoins à ce que la pénurie de puces mémoire entraîne une baisse des marges d'exploitation au quatrième trimestre, avec une amélioration progressive prévue d'ici l'exercice 2027.

Le chiffre d'affaires de HP au deuxième trimestre a augmenté de 9% par rapport à l'année dernière, pour atteindre 14,41 milliards de dollars, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élevait à 14,07 milliards de dollars. Son bénéfice par action ajusté de 86 cents a également dépassé les estimations de 71 cents pour le trimestre clos le 30 avril.

L'action de la société a grimpé jusqu'à 15% en séance prolongée à la suite de la publication des résultats. Elle a finalement clôturé en baisse d'environ 1%.

La société a indiqué que les livraisons de PC équipés d'IA augmentaient rapidement, représentant désormais 44% de ses livraisons totales de PC au deuxième trimestre, soit une hausse significative par rapport aux 35% enregistrés au trimestre précédent.

HP prévoit que les livraisons de PC équipés d'IA représenteront une part encore plus importante de ses livraisons totales, estimant qu'elles atteindront entre 60% et 70% au cours du prochain exercice fiscal et dépasseront 70% d'ici l'exercice fiscal 2028.

Alors que le marché des PC devrait connaître une baisse de l'ordre de 15 à 20% au second semestre, HP prévoit de stimuler le chiffre d'affaires de ses systèmes personnels grâce à des ajustements de prix, à des gains de parts de marché dans les catégories haut de gamme et à l'offre de produits à plus forte marge.

HP table désormais sur un BPA ajusté de 2,90 à 3,10 dollars pour l'exercice 2026, contre des estimations précédentes de 2,90 à 3,20 dollars.

La société prévoit un BPA ajusté pour le troisième trimestre compris entre 61 et 71 cents, dont la valeur médiane est légèrement supérieure aux estimations de 64 cents.