HP dépasse les attentes, mais les volumes PC freinent l'enthousiasme

HP a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, sans provoquer de réaction marquée du marché. Le titre reste stable dans les échanges électroniques, les investisseurs semblant retenir à la fois la solidité des résultats ajustés et plusieurs signaux plus contrastés sur la qualité de la croissance.

Le groupe américain a enregistré un chiffre d'affaires de 14,4 MdsUSD au deuxième trimestre fiscal, en hausse de 9% sur un an, contre 13,99 MdsUSD attendus par le consensus. Le bénéfice ajusté par action atteint 0,86 USD, très au-dessus des 0,711 USD anticipés, et progresse de 21% sur un an. HP a également généré 0,8 MdUSD de flux de trésorerie disponible, un net redressement après un premier trimestre plus modeste.

La dynamique commerciale reste principalement tirée par les "Personal Systems", dont les revenus ont augmenté de 13% sur un an, à 10,2 MdsUSD. Cette progression reflète surtout la demande professionnelle et les premiers effets du renouvellement autour des PC intégrant des fonctions d'intelligence artificielle. Le segment impression est resté plus défensif, avec un chiffre d'affaires stable à 4,2 MdsUSD, mais une marge opérationnelle en recul à 18,3%.

Derrière la bonne tenue des revenus, la publication laisse toutefois apparaître une performance moins homogène. Les volumes totaux de PC ont reculé de 7%, malgré la progression du chiffre d'affaires, ce qui suggère un effet prix ou mix favorable plutôt qu'un rebond généralisé de la demande. Le bénéfice GAAP par action, à 0,49 USD, est aussi ressorti sous la fourchette précédemment visée, pénalisé par des charges de restructuration plus élevées.

Pour la suite de l'exercice, HP affiche un ton plus constructif tout en restant prudent face à la hausse des coûts des composants et des matières premières. Les prochains trimestres devront surtout confirmer que les PC IA peuvent soutenir durablement les revenus, sans pression excessive sur les marges ni accumulation problématique des stocks.