HP chute après l'annonce du départ de son directeur général

3 février - ** Les actions du fabricant de PC HP HPQ.N ont baissé de 2,2 % à 19,39 $ avant le marché

** La société nomme Bruce Broussard au poste de directeur général par intérim, avec effet immédiat, en remplacement d'Enrique Lores

** Enrique Lores a démissionné de son poste de président-directeur général et de membre du conseil d'administration pour saisir une autre opportunité professionnelle , a déclaré la société

** Deux des 17 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et deux à "vendre"; leur estimation médiane est de 25 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, HPQ a baissé de 11 % depuis le début de l'année