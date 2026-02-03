 Aller au contenu principal
HP chute après l'annonce du départ de son directeur général
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions du fabricant de PC HP HPQ.N ont baissé de 2,2 % à 19,39 $ avant le marché

** La société nomme Bruce Broussard au poste de directeur général par intérim, avec effet immédiat, en remplacement d'Enrique Lores

** Enrique Lores a démissionné de son poste de président-directeur général et de membre du conseil d'administration pour saisir une autre opportunité professionnelle , a déclaré la société

** Deux des 17 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et deux à "vendre"; leur estimation médiane est de 25 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, HPQ a baissé de 11 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HP
19,800 USD NYSE +1,88%
