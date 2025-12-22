 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Howmet rachète l'unité aérospatiale de Stanley Black & Decker pour 1,8 milliard de dollars
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mouvements d'actions dans le paragraphe 2, du contexte et des détails de la transaction dans l'ensemble du document)

Lefabricant de pièces d'avion Howmet Aerospace HWM.N achètera Consolidated Aerospace Manufacturing à Stanley Black & Decker SWK.N pour un prix en espèces d'environ 1,8 milliard de dollars, ont déclaré les entreprises lundi.

Le fabricant d'outils électriques Stanley Black & Decker

SWK.N espère réduire considérablement sa dette grâce à cette transaction. Ses actions ont augmenté de 6 % dans les premiers échanges.

La société a réduit ses coûts dans le cadre d'un programme triennal visant à économiser 2 milliards de dollars d'ici à la fin de 2025.

Son unité aérospatiale, Consolidated Aerospace Manufacturing, fournit des fixations, des raccords et d'autres composants techniques pour les industries de l'aérospatiale et de la défense. Cette unité devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 405 à 415 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2025.

La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, bénéficiera d'un traitement fiscal favorable au niveau fédéral, a déclaré Howmet.

Howmet fabrique des composants de moteurs à réaction, des systèmes de fixation pour l'aérospatiale et des composants structurels pour cellules d'avion.

Les fournisseurs de l'aérospatiale comme Howmet ont bénéficié des augmentations de production de Boeing

BA.N et d'Airbus AIR.PA , alimentées par de longs carnets de commande et une demande résistante en matière de transport aérien.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AIRBUS
195,000 EUR Euronext Paris -0,43%
BOEING CO
215,855 USD NYSE +0,78%
HOWMET AEROSPACE
203,720 USD NYSE +0,15%
STNLY BLCK&DECK
77,070 USD NYSE +5,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Chine va appliquer des droits antisubventions "provisoires" sur "certains produits laitiers" importés de l'Union européenne, une mesure condamnée par Bruxelles ( AFP / THIERRY CHARLIER )
    La Chine cible des produits laitiers européens, vive réaction de l'UE
    information fournie par AFP 22.12.2025 16:10 

    Un nouveau front s'est ouvert dans les relations commerciales déjà tendues entre la Chine et l'UE: Pékin va imposer des taxes sur certains produits laitiers européens, une mesure vivement dénoncée par l'UE et les producteurs européens qui la jugent totalement injustifiée. ... Lire la suite

  • Des bulldozers démolissent un bâtiment dans le quartier de Silwan, le 22 décembre 2025 à Jérusalem-Est ( AFP / AHMAD GHARABLI )
    A Jérusalem-Est, des Palestiniens démunis face aux bulldozers israéliens
    information fournie par AFP 22.12.2025 16:08 

    A Jérusalem-Est, trois bulldozers israéliens s'activent dans un nuage de poussière à détruire un immeuble sous le regard désemparé de ses habitants, des démolitions visant selon leurs détracteurs à "vider" de ses résidents palestiniens ce secteur occupé par Israël. ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )
    USA: Honeywell prévoit une charge exceptionnelle de 470 millions USD au 4T
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.12.2025 16:00 

    Le conglomérat industriel américain Honeywell a annoncé une charge exceptionnelle de 470 millions de dollars au quatrième trimestre pour tenter de régler un litige avec la compagnie américaine de jets privés Flexjet. Cette dernière réclame depuis 2023 des compensations ... Lire la suite

  • Des enquêteurs sur le site de l'explosion d'une voiture, le 22 décembre 2025 à Moscou ( AFP / Alexander NEMENOV )
    Un général de l'état-major russe tué dans une explosion à Moscou
    information fournie par AFP 22.12.2025 15:55 

    Un général de l'état-major de l'armée russe a été tué lundi dans l'explosion d'une voiture à Moscou, un nouvel assassinat présumé d'un officier de haut rang qui intervient au lendemain de discussions aux États-Unis sur le plan américain ambitionnant de mettre fin ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank