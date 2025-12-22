Howmet rachète l'unité aérospatiale de Stanley Black & Decker pour 1,8 milliard de dollars

(Ajout des mouvements d'actions dans le paragraphe 2, du contexte et des détails de la transaction dans l'ensemble du document)

Lefabricant de pièces d'avion Howmet Aerospace HWM.N achètera Consolidated Aerospace Manufacturing à Stanley Black & Decker SWK.N pour un prix en espèces d'environ 1,8 milliard de dollars, ont déclaré les entreprises lundi.

Le fabricant d'outils électriques Stanley Black & Decker

SWK.N espère réduire considérablement sa dette grâce à cette transaction. Ses actions ont augmenté de 6 % dans les premiers échanges.

La société a réduit ses coûts dans le cadre d'un programme triennal visant à économiser 2 milliards de dollars d'ici à la fin de 2025.

Son unité aérospatiale, Consolidated Aerospace Manufacturing, fournit des fixations, des raccords et d'autres composants techniques pour les industries de l'aérospatiale et de la défense. Cette unité devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 405 à 415 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2025.

La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, bénéficiera d'un traitement fiscal favorable au niveau fédéral, a déclaré Howmet.

Howmet fabrique des composants de moteurs à réaction, des systèmes de fixation pour l'aérospatiale et des composants structurels pour cellules d'avion.

Les fournisseurs de l'aérospatiale comme Howmet ont bénéficié des augmentations de production de Boeing

BA.N et d'Airbus AIR.PA , alimentées par de longs carnets de commande et une demande résistante en matière de transport aérien.