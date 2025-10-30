 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 136,46
-0,79%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Howmet Aerospace revoit à la hausse ses prévisions annuelles en raison de la forte demande de jets
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 12:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige l'extrémité supérieure de la prévision de bénéfice dans le paragraphe 3 à 3,68 $ au lieu de 3,88 $)

Howmet Aerospace HWM.N a relevé jeudi ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels, le fabricant de pièces moulées et de fixations s'attendant à une hausse de la demande grâce à l'augmentation de la production de jets commerciaux chez son principal client, Boeing.

Le fabricant de pièces d'avion prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 8,18 et 8,2 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 8,08 à 8,18 milliards de dollars.

Il a également relevé son estimation de bénéfice ajusté, qui devrait se situer entre 3,66 et3,68 dollars par action, contre 3,56 à 3,64 dollars précédemment.

Valeurs associées

AIRBUS
213,1000 EUR Euronext Paris +2,26%
BOEING CO
213,710 USD NYSE -4,34%
HOWMET AEROSPACE
203,730 USD NYSE +1,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank