Howmet Aerospace revoit à la hausse ses prévisions annuelles en raison de la forte demande de jets

(Corrige l'extrémité supérieure de la prévision de bénéfice dans le paragraphe 3 à 3,68 $ au lieu de 3,88 $)

Howmet Aerospace HWM.N a relevé jeudi ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels, le fabricant de pièces moulées et de fixations s'attendant à une hausse de la demande grâce à l'augmentation de la production de jets commerciaux chez son principal client, Boeing.

Le fabricant de pièces d'avion prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 8,18 et 8,2 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 8,08 à 8,18 milliards de dollars.

Il a également relevé son estimation de bénéfice ajusté, qui devrait se situer entre 3,66 et3,68 dollars par action, contre 3,56 à 3,64 dollars précédemment.