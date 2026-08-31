Howmet Aerospace et DPC Holdings en baisse après les déclarations de Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** Les actions de Howmet Aerospace HWM.N et de DPC Holdings, qui fabriquent des aubes et des ailettes pour les moteurs aérospatiaux et les turbines à gaz industrielles

DPC.N , reculent respectivement de 4,5% et 5,9% dans les échanges avant l'ouverture du marché

** Elon Musk a déclaré samedi dans un message publié sur X que SpaceX SPCX.O pourrait se lancer dans la fabrication en interne d’aubes et de pales de turbines à gaz

** Musk a précisé que SpaceX et Tesla TSLA.O sont en train de mettre en place une capacité de production solaire de 100 gigawatts par an, mais que du gaz naturel sera nécessaire pour la compléter

** “Le facteur limitant pour la production de turbines à gaz naturel réside dans le moulage des aubes et des ailettes. En réalisant ce moulage en interne chez SpaceX, nous pouvons accélérer la mise en service des turbines à gaz naturel de près de 18 mois, ce qui change profondément la donne”, a déclaré Musk dans son message

** HWM affiche une hausse d’environ 30% depuis le début de l’année, tandis que DPC a progressé d’environ 33% par rapport à son prix d’introduction en bourse de 33 dollars par action en juin