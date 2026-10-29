Howmet Aerospace en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action du fabricant de pièces aéronautiques Howmet Aerospace HWM.N progresse d'environ 8 % à 210 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour 2026, soutenue par une forte demande des avionneurs en composants de moteurs et en pièces de turbines à gaz industrielles

** La société table désormais sur un BPA ajusté pour l’exercice compris entre 5,49 et 5,51 dollars, contre une prévision antérieure de 5,23 à 5,31 dollars

** Prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 10,29 milliards et 10,31 milliards de dollars, contre une fourchette de 10 milliards à 10,1 milliards de dollars précédemment

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 5 % depuis le début de l'année