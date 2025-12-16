Howard Stern renouvelle son contrat avec SiriusXM, ce qui atténue l'incertitude concernant son émission phare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'animateur Howard Stern a renouvelé son contrat avec SiriusXM Holdings SIRI.O pour trois années supplémentaires, a annoncé mardi la société de radio par satellite, prolongeant ainsi un partenariat qui a été au cœur de son identité et de la croissance de ses abonnés pendant près de deux décennies.

Avec ce renouvellement, Stern, 71 ans, l'un des animateurs les plus populaires de l'histoire de la radio et l'un des talents les plus en vue et les plus coûteux de la société, reste une personnalité phare de SiriusXM.

Les dirigeants le citent souvent comme la pierre angulaire de l'offre d'abonnement premium de la société, SiriusXM cherchant à fidéliser ses abonnés et à en attirer de nouveaux dans un contexte d'intensification de la concurrence.

Il a rejoint SiriusXM en 2006, après que la Commission fédérale des communications des États-Unis a infligé à plusieurs reprises des amendes de plusieurs millions de dollars à ses anciens employeurs en raison de son contenu controversé à l'antenne.

Les conditions financières du nouvel accord n'ont pas été divulguées.

Howard Stern, qui figure souvent sur les listes Forbes des artistes les mieux payés, a renouvelé pour la dernière fois son contrat avec la société en 2020, dans le cadre d'un accord dont la valeur pourrait atteindre 600 millions de dollars.