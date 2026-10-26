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Howard Hughes, soutenu par Ackman, progresse après son intégration dans l'indice S&P SmallCap
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 15:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Les actions de Howard Hughes Holdings

HHH.N , soutenue par Bill Ackman, ont grimpé de 6,7 % pour atteindre 74,90 dollars en début de séance lundi, alors que cette société de portefeuille diversifiée s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY cette semaine

** HHH remplacera Arcosa ACA.N dans l'indice SPCY avant l'ouverture du marché le mercredi 28 octobre, a annoncé Dow Jones Indices vendredi en fin de journée

** La société irlandaise CRH CRH.N a finalisé vendredi l’acquisition du fournisseur de produits liés aux infrastructures ACA, pour un montant de 8,5 milliards de dollars

** HHH, surtout connue pour ses lotissements planifiés, s’est réorientée l’année dernière vers l’acquisition de participations majoritaires dans des entreprises d’autres secteurs, dans le cadre de l’effort plus large du président du conseil d’administration, Ackman, visant à construire une société holding diversifiée sur le modèle de Berkshire Hathaway

BRKa.N

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens , a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 4,3 millions d’actions HHH , ce qui correspond à environ 6 jours de demande d’achat

** Basée à The Woodlands, au Texas, HHH compte environ 59,7 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 4,4 milliards de dollars

** L'action HHH a clôturé en hausse de 5,1 % à 73,75 dollars, réduisant ainsi sa perte depuis le début de l'année à environ 8 %

Fusions / Acquisitions

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HWARD HGHS HLDG
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PERSH SQUA HLD
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