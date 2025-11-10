Howard Hughes progresse après avoir relevé ses prévisions de flux de trésorerie pour l'exercice et dépassé ses prévisions de bénéfices

10 novembre - ** Les actions du promoteur immobilier Howard Hughes Holdings HHH.N augmentent de 3,6 % à 83 $ avant bourse

** La société relève ses prévisions de flux de trésorerie d'exploitation ajusté FY 2025 à une fourchette de 30 millions de dollars à 440 millions de dollars

** HHH annonce un bénéfice de 2,02 $ pour le troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,14 $ - données compilées par LSEG

** Trois des quatre courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, un à "conserver"; leur PT médian est de 95 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 4,12 % depuis le début de l'année, contre 2,42 % pour l'indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME