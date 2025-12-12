Hovde rétrograde BOK Financial à "market perform"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Hovde Group déclasse la banque régionale américain BOK Financial Corp BOKF.O de "surperformance" à "performance du marché"

** La société de courtage indique que l'amélioration récente de l'évaluation laisse une marge de progression limitée par rapport aux pairs malgré l'amélioration de la marge d'intérêt nette et des revenus de commissions au troisième trimestre 2025

** Hovde indique que BOKF mérite une prime par rapport à ses pairs en raison de la solidité de ses activités de commissions; ajoute que la banque est moins susceptible de faire l'objet de fusions-acquisitions

** La société de courtage estime que BOKF devrait se concentrer sur des franchises de dépôts solides qui sont très rares, et qu'il y aura probablement des opportunités de perturbation potentielle suite aux transactions Comerica-Fifth Third et Cadence-Huntington

** La société de courtage augmente son PT de 122 $ à 129 $, en se basant sur une valorisation de 13x le BPA de l'année 27, avec des attentes de croissance organique des bénéfices de ~9-10% au cours des deux prochaines années

** 4 courtiers sur 10 évaluent le titre à "acheter" ou plus et 6 le gardent; leur PT médian est de $119 - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, BOK a progressé de 13,3 % depuis le début de l'année