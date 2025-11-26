 Aller au contenu principal
Hovde Group déclasse Prosperity Bancshares en raison de problèmes de croissance
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Hovde Group déclasse la banque régionale américaine Prosperity Bancshares PB.N de "surperformance" à "performance du marché"

** Réduit également son objectif de cours à 75 $ contre 80 $, ce qui représente une hausse de 8,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite une croissance organique faible, le risque de réduction des prêts à la suite d'acquisitions en cours et l'incertitude liée à la succession de la direction

** La perte de la valorisation historique de PB limite également sa capacité à rivaliser pour obtenir des contrats, dit la maison de courtage, ajoutant qu'elle s'attend à une surperformance limitée à court terme

** Pourtant, Hovde déclare que le changement de notation pourrait être prématuré ou erroné, car PB possède une franchise de dépôts à faible coût très précieuse au Texas – un marché chaud pour les fusions-acquisitions bancaires – et pourrait elle-même être une cible d'acquisition potentielle

** 9 courtiers sur 16 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 7 à "conserver"; leur prévision médiane est de 77 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, PB a baissé de 8% depuis le début de l'année

