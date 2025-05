Hotmix Radio désormais disponible sur les appareils Eversolo, offrant 70 radios musicales thématiques aux passionnés de HiFi du monde entier

Eversolo, un innovateur de premier plan dans les systèmes audio haute-fidélité, renforce ses capacités de streaming premium grâce à une nouvelle intégration avec Hotmix Radio. Dès aujourd’hui, tous les appareils de la série Eversolo DMP Streamer offriront un accès direct aux 70 radios musicales soigneusement sélectionnées de Hotmix Radio, permettant aux utilisateurs de profiter d’une expérience d’écoute fluide et immersive à travers 12 catégories variées.

Grâce à cette intégration, les utilisateurs d’Eversolo peuvent désormais profiter d’une musique sans interruption et sans publicité, conçue avec soin par des programmateurs passionnés. Que ce soit pour se détendre avec Chill Out, dynamiser une séance de sport avec Party Time, ou découvrir des sons du monde entier avec Around the World, Hotmix Radio propose une offre musicale riche et éclectique pour toutes les humeurs.