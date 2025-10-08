Hoth Therapeutics progresse grâce aux licences de Nvidia dans le domaine de l'IA

8 octobre - ** Les actions de Hoth Therapeutics HOTH.O augmentent de 8,5 % à 1,66 $ avant la mise sur le marché

** La société étend son initiative en matière d'IA et obtient des licences AI Enterprise de Nvidia NVDA.O pour soutenir la recherche sur les médicaments alimentée par le GPU

** La plateforme permettra de simuler des essais, de prédire la toxicité et d'intégrer les données des patients afin d'accélérer le développement des médicaments - HOTH

** HOTH utilisera également la technologie pour simuler des essais cliniques et suivre les réactions des patients en temps réel

** L'IA fait partie d'une stratégie numérique plus large visant à réduire les coûts et à améliorer les résultats - HOTH

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 105 % depuis le début de l'année