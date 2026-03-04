Hoth Therapeutics en hausse grâce à l'utilisation de l'IA pour accélérer la mise au point de médicaments contre les cancers rares

4 mars - ** Les actions de Hoth Therapeutics HOTH.O augmentent de 4,33% à 1,04 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle utilise des outils OpenAI pour aider à développer des médicaments pour des cancers rares causés par le gène KIT défectueux, qui peut favoriser la croissance des tumeurs

** La société déclare que les premiers tests de son médicament expérimental, HT-KIT, ont fortement réduit les niveaux du gène KIT dans les études en laboratoire et sur les animaux, sans effets secondaires graves

** Le HT-KIT de HOTH a également entraîné une réduction des tumeurs chez les animaux en un peu plus d'une semaine, selon la société

** La société se prépare à demander l'approbation des États-Unis pour commencer les tests sur les humains; le médicament a le statut d'orphelin

** Les actions ont augmenté de 32% en 2025