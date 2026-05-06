Host Hotels revoit à la hausse ses prévisions annuelles de FFO grâce à la bonne santé du segment du luxe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier Host Hotels & Resorts HST.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions concernant son flux de trésorerie d'exploitation ajusté pour 2026, grâce à la forte demande enregistrée pour ses hôtels de luxe.

Basée à Bethesda, dans le Maryland, cette société a tiré profit de son portefeuille d'établissements haut de gamme, les voyageurs aisés, qui restent largement à l'abri des incertitudes économiques générales, continuant à dépenser pour des expériences haut de gamme.

* L'action de la société a progressé de 2% en séance prolongée.

* Elle table désormais sur un FFO ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 2,10 et 2,16 dollars, contre 2,03 à 2,11 dollars précédemment.

* La société a annoncé un FFO ajusté trimestriel de 67 cents par action pour le premier trimestre, contre des estimations de 59 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 1,65 milliard de dollars, en hausse de 3,2% par rapport à l'année précédente.