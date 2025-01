Hospitex remporte un important appel d'offres public pour l'Hôpital Universitaire « Gaetano Martino » à Messine

Paris, le 15 janvier 2025 – 7h30 CET – Hospitex, leader italien dans la production de dispositifs médicaux et filiale d'ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA) (Euronext Growth Paris : ALIKO), annonce aujourd’hui avoir remporté un appel d'offres public pour l’Azienda Ospedaliera Universitaria « Gaetano Martino » à Messine, en Italie.



Le contrat, d'une valeur de 668 K€ sur trois ans, inclut une option de prolongation de deux années supplémentaires, portant sa valeur potentielle totale à 1,025 million d'euros. L'appel d'offres porte sur la fourniture d'alcool à usage médical et hospitalier, un élément essentiel pour maintenir des standards élevés au sein des services de santé.



Francesco Trisolini, Directeur Général d’Hospitex, a déclaré : « Remporter cet appel d'offres réaffirme notre position de leader dans le secteur de la santé ainsi que notre capacité à naviguer dans des environnements réglementaires et logistiques complexes. Notre accréditation en tant qu'entrepôt fiscal souligne notre excellence opérationnelle et démontre notre capacité à répondre aux besoins de nos clients nationaux et internationaux. Nous sommes fiers de collaborer avec l'Hôpital Universitaire Gaetano Martino et restons engagés à fournir des approvisionnements essentiels qui soutiennent l’excellence des soins de santé. »