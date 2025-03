Hospitex (Ikonisys) remporte un appel d'offres en Italie

(AOF) - Hospitex, spécialiste de la production de dispositifs médicaux de cytologie, a remporté un appel d'offres public auprès de l’hôpital régional italien F. Miulli. Ce contrat marque une étape importante dans l'adoption de la technologie de cytologie d'Hospitex au sein du service d'anatomie pathologique de l’établissement. D'une valeur initiale de 116 000 euros, ce contrat devrait entraîner une consommation de réactifs à long terme et devrait générer des revenus récurrents "significatifs".

Hospitex est filiale à 100 % d'Aliko Scientific (Ikonisys SA) société spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales. Situé dans la région de Bari, l'établissement est reconnu comme un centre national de référence pour les traitements médicaux et chirurgicaux des tumeurs complexes.

Le contrat remporté couvre la fourniture complète du système Hospitex Cytofast LBC (Liquid-Based Cytology, cytologie en phase liquide) et de sa technologie brevetée Blockfast Cell Block pour une période de cinq ans.