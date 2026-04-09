Hormuz quasiment à l'arrêt, l'Iran demandant aux navires de ne pas s'approcher de ses eaux

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* L'IRGC veut que les navires passent près d'une île iranienne, selon Tasnim

* Le trafic est bien inférieur à 10 % des volumes normaux

* La crise pétrolière s'aggrave: un cinquième de l'approvisionnement mondial est toujours perturbé

(Ajoute des détails, du contexte, carte des mines d'Ormuz publiée par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) par Jonathan Saul et Ahmad Ghaddar

Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est resté bien en deçà de 10 % du volume normal jeudi, malgré le cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran, Téhéran ayant affirmé son contrôle en avertissant les navires de rester dans ses eaux territoriales.

Des centaines de pétroliers et d'autres navires sont bloqués dans le Golfe depuis le début de la guerre avec l'Iran le 28 février, réduisant l'offre mondiale de pétrole de 20 %, ce qui constitue la plus grande perturbation de l'approvisionnement jamais observée dans le monde.

Les prix de certaines catégories de pétrole physique ont atteint de nouveaux sommets historiques jeudi, la crise ne montrant guère de signes d'apaisement.

L'Iran doit ouvrir le détroit sans conditions, a déclaré jeudi le directeur général du géant pétrolier des Émirats arabes unis ADNOC .

Selon les données de suivi des navires, seuls sept navires ont traversé le détroit au cours des dernières 24 heures, contre environ 140 en temps normal.

Il s'agit d'un pétrolier de produits pétroliers et de six vraquiers, selon les données de Kpler, Lloyd's List Intelligence et Signal Ocean.

Un chimiquier à destination de l'Inde devait traverser la mer, selon les données des plateformes MarineTraffic et Pole Star Global.

"La plupart des compagnies maritimes devraient rester prudentes, et deux semaines ne suffiront pas à résorber l'arriéré, même en cas de forte augmentation du trafic", a déclaré Torbjorn Soltvedt, de la société de renseignement sur les risques Verisk Maplecroft.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (IRGC) a demandé aux navires de naviguer dans les eaux iraniennes autour de l'île de Larak afin d'éviter le risque de mines navales dans les voies habituelles du détroit, a rapporté jeudi l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim.

Les navires doivent entrer dans le détroit au nord de l'île Larak et en sortir juste au sud jusqu'à nouvel ordre, en coordination avec la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), selon Tasnim qui cite le CGRI.

Les risques persistent pour les navires non autorisés par l'Iran, en particulier ceux qui sont affiliés à Israël et aux États-Unis, a déclaré la société britannique de sécurité maritime Ambrey dans un avis.

"Même des navires apparemment approuvés ont été refoulés au cours des dernières semaines en cours de route", a indiqué la société.

PÉAGES ET CRYPTO-MONNAIE

Les médias ont laissé entendre que l'Iran pourrait vouloir faire payer un péage aux navires qui passent par là, certains avançant le chiffre de 2 millions de dollars, et les données de suivi des navires ont montré que certains d'entre eux empruntent déjà l'itinéraire inhabituel qui contourne l'île de Larak.

Les dirigeants occidentaux se sont opposés à l'idée de payer de tels droits.

Le pétrolier GPL Pine Gas , battant pavillon indien, a récemment emprunté l'itinéraire inhabituel qui contourne l'île de Larak pour quitter le Golfe.

La compagnie n'a pas payé de droit de passage à l'Iran et le navire n'a pas été arraisonné par le Corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré son officier en chef, Sohan Lal, à l'agence Reuters.

L'Organisation maritime internationale (IMO), l'agence maritime des Nations unies, a déclaré qu'il n'existait pas d'accord international prévoyant l'instauration de péages pour le passage des détroits internationaux.

"Tout péage de ce type créera un dangereux précédent", a déclaré jeudi un porte-parole de l'OMI.

L'Iran exigera le paiement des péages en crypto-monnaie pour conserver le contrôle d'Ormuz pendant le cessez-le-feu de deux semaines, a déclaré mercredi Hamid Hosseini, porte-parole de l'Union des exportateurs iraniens de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques, cité par le journal Financial Times.

Mitsui O.S.K. Lines 9104.T , l'une des trois grandes compagnies maritimes japonaises, a réussi à faire sortir trois pétroliers du détroit ces derniers jours.

La compagnie attend les directives du gouvernement japonais sur la manière de procéder dans le cadre du cessez-le-feu de deux semaines, a déclaré jeudi son président-directeur général, Jotaro Tamura, à l'agence Reuters.

L'Inde a accordé des dérogations pour permettre à deux cargaisons iraniennes à bord d'un vieux pétrolier et d'un autre faisant l'objet de sanctions d'entrer dans ses ports, ont déclaré jeudi deux fonctionnaires connaissant bien le dossier.

Il s'agit d'une cargaison de gaz de pétrole liquéfié (LPG) utilisé pour la cuisine. L'Inde est confrontée à la pire crise du gaz qu'elle ait connue depuis des décennies et a mis en place un système de rationnement pour garantir l'approvisionnement des ménages.

Le mois dernier, les États-Unis ont accordé une dérogation surprise sur les exportations de pétrole iranien , qui doit prendre fin le 19 avril, dans le but de soutenir l'offre mondiale et d'atténuer la hausse des prix du carburant.

Depuis le 28 février, au moins 23 pétroliers battant pavillon iranien ont atteint l'Asie, maintenant leur rythme par rapport aux niveaux d'avant-guerre, selon le groupe de défense américain United Against Nuclear Iran (UANI), qui surveille le trafic lié à l'Iran.