Hormel Foods en hausse après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

4 décembre - ** Les actions du fabricant de beurre de cacahuètes Skippy, Hormel Foods < HRL.N >, augmentent de 8,72 %à 25,30 $, au plus haut depuis le 17 septembre ** La société a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations, misant sur son plan de réduction des coûts, des prix plus élevés et une demande soutenue pour la dinde

** Le bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 devrait se situer entre 1,43 $ et 1,51 $, le point médian étant supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,45 $, selon les données compilées par LSEG ** Annonce un bénéfice ajusté de 32 cents par action au 4ème trimestre par rapport aux estimations de 30 cents par action

** Ventes nettes trimestrielles de 3,19 milliards de dollars, contre 3,14 milliards de dollars il y a un an

** L'action devrait connaître sa meilleure journée depuis le 15 mai, si les gains se maintiennent

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 26 % depuis le début de l'année