Hormel Foods dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la forte demande en aliments riches en protéines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, et de contexte aux paragraphes 3 et 4)

Hormel Foods HRL.N , le fabricant du beurre de cacahuète Skippy, a dépassé jeudi les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses produits à base de poulet et de dinde. Les actions de la société, qui a réaffirmé ses objectifs annuels, ont progressé d'environ 8 % en pré-ouverture.

L'inflation persistante et la volatilité liée aux droits de douane ont incité les consommateurs américains à faire des provisions de produits de base pour cuisiner à la maison plutôt que de dépenser de l'argent dans des repas coûteux au restaurant, ce qui a stimulé les ventes des produits Hormel.

Grâce à sa gamme de viandes et d'en-cas riches en protéines, la société a également bénéficié de la demande croissante d'aliments riches en protéines, largement stimulée par la préférence de la génération Z pour des options pratiques et riches en protéines.

Hormel a enregistré un chiffre d'affaires de 2,97 milliards de dollars pour le trimestre clos le 26 avril, dépassant l'estimation moyenne des analystes, qui était de 2,95 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice net ajusté pour le trimestre s'est établi à 40 cents par action, dépassant les prévisions de 36 cents par action.