Hormel Foods dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices trimestriels

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Hormel Foods HRL.N , le fabricant du beurre de cacahuète Skippy, a dépassé jeudi les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour ses produits à base de poulet et de dinde.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 2,97 milliards de dollars pour le trimestre clos le 26 avril, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,95 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a annoncé un bénéfice net ajusté de 40 cents par action, dépassant les prévisions de 36 cents par action.