Hopscotch: Reworld Media dépasse les 25% des votes information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 16:02









(CercleFinance.com) - Reworld Media a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er avril, le seuil de 25% des droits de vote de Hopscotch Groupe et détenir 26,19% du capital et 25,01% des droits de vote du groupe de communication, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.



Le déclarant précise envisager de poursuivre ses achats, mais pas d'acquérir le contrôle de la société, ni de demander la nomination d'une autre personne comme membre du conseil de surveillance ou du directoire.



Reworld Media avait franchi en baisse, le 12 décembre 2024, le seuil de 25% des droits de vote de Hopscotch pour détenir, à cette date, 25,91% du capital et 24,82% des droits de vote, par la suite d'une augmentation du nombre total de droits de vote de Hopscotch.





Valeurs associées HOPSCOTCH GRP 15,3000 EUR Euronext Paris -3,47%