Hopium: prolongation de 6 mois de sa période d'observation

(AOF) - Hopium (+7,77% à 0,02 euro) annonce avoir obtenu du Tribunal de Commerce de Paris, une prolongation de 6 mois de sa période d'observation qui devait initialement prendre fin le 17 juillet. La société en redressement judiciaire depuis juillet 2023 précise que ce renouvellement exceptionnel qui court jusqu'au 17 janvier 2025, démontre la confiance du Tribunal dans la capacité d'Hopium à mener à bien son projet de pile à combustible dédiée aux transports lourds et l'importance des étapes franchies ces derniers mois.

Hopium confirme son calendrier de développement:la société prévoit d'annoncer " d'ici la fin juillet", les résultats définitifs et complets des essais sur banc de sa pile à combustible de 100 kW, et plus tard la réalisation à l'automne des essais sur route , pour déboucher sur la commercialisation des premières piles au début de l'année 2025.

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.