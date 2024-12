Hopium: le plan de redressement prévoit une augmentation de capital dilutive

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans le cadre de son recentrage stratégique initié en 2023, Hopium a fait le choix de "concentrer ses ressources, tant humaines que financières, sur le développement de ses systèmes de pile à combustible", avec pour conséquence "une réduction importante de ses effectifs, aujourd'hui composés d'une trentaine de personnes" accompagnée d'une restructuration de ses coûts de production et de ses charges de fonctionnement.

La réalisation de ce plan stratégique et opérationnel "nécessite des besoins de financement significatifs, évalués à 8 millions d'euros pour 2025 et 30 millions d'euros pour la période 2025/2028". A la date du communiqué de presse, la société a obtenu de la part d'investisseurs, dont des actionnaires historiques d'Hopium, des intentions de souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de 2,2 millions d'euros.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.