HOPIUM : HOPIUM : Réalisation d'une réduction de capital social motivée par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 5 septembre 2025 – 19h

HOPIUM

Réalisation d'une réduction de capital social motivée par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société

Saint-Bonnet-de-Mure , le 5 septembre 2025 – 19 h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce que son Conseil d'Administration, agissant sur délégation de compétence consentie par l'assemblée générale mixte du 6 juin 2025, aux termes de sa vingt-septième résolution, a décidé de procéder à la réalisation d'une réduction du capital social motivée par des pertes, par voie de diminution de la valeur nominale des actions de la Société, ramenée de 0,80 euro à 0,001 euro.

Le capital social de la Société est ainsi porté de 156.492.825,60 euros à 195.616,032 euros.

La Société rappelle qu'il s'agit d'une opération purement technique. Le montant de la réduction de capital, soit 156.297.209,568 euros, sera affecté à un compte de réserve indisponible, utilisé aux fins d'apurement des pertes réalisées par la Société.

A l'issue de cette opération, le capital social de la Société s'élève à 195.616,032 euros, divisé en 195 616 032 actions ordinaires de 0,001 euro de valeur nominale chacune.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014010QE1- Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

Suivez-nous sur Instagram , LinkedIn , X (ex Twitter)

Retrouvez tous les épisodes de la mini-série “ We are Hopium ” sur les réseaux de Hopium.

Contact :

Relations investisseurs/Presse

S. Kennis et J. Gacoin

hopium@aelium.fr