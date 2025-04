HOPIUM : HOPIUM : Point sur les développements et perspectives

Communiqué de presse

Paris, le 22 avril 2025 – 8h

HOPIUM

Point sur les développements et perspectives

Après la validation de son plan de continuation, Hopium concentre ses efforts

sur le développement commercial dans le maritime et poursuit

l'optimisation de sa pile pour les transports lourds

Paris, le 22 avril 2025 à 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, a présenté lors d'un webinaire, devant près de 200 participants, ses développements et ses perspectives après l'approbation de son plan de continuation par le Tribunal des activités économiques de Paris [1] .

Un an après son premier webinaire, Stéphane Rabatel, PDG de Hopium, est revenu sur toutes les avancées réalisées par Hopium durant cette année écoulée ainsi que sur le plan de continuation, massivement soutenu par les créanciers et actionnaires (vote favorable de 11 classes sur 13) [2] , qui a permis de réduire le passif de 35 M€ à 9 M€ et de renforcer significativement la situation financière de Hopium. Ce plan s'appuie également sur un financement obligataire du fonds Atlas Special Opportunities de 12,5 millions d'euros, permettant à Hopium de couvrir les besoins de financement de son plan de développement et de production jusqu'au deuxième trimestre 2026.

Forte de cette nouvelle visibilité, la société Hopium est prête à concrétiser sa vision afin de proposer à l'horizon 2028-2030 une solution innovante et accessible pour la décarbonation du marché des transports lourds.

L'innovation au service de l'amélioration des performances

Lors de ce webinaire, Hopium a rappelé adresser, dans un premier temps, des marchés de niche (aéronautique, maritime), et des marchés routiers spécifiques à forte valeur ajoutée (par exemple, les bennes à ordures ménagères). Cette première orientation initiée par Hopium dès son retournement, s'inscrit parfaitement dans la Stratégie nationale de l'hydrogène décarboné actualisée par le Gouvernement le 16 avril 2025 [3] . Le développement de solutions Hopium pour les marchés de niche aérien et maritime permettra de financer l'optimisation de son système pile, et son industrialisation en maitrisant les coûts de fabrication afin d'atteindre à terme le niveau de compétitivité nécessaire pour le marché des poids lourds.

Pour ce faire, la société poursuit ses travaux de R&D afin d'améliorer les performances de sa pile à combustible, avec notamment l'intégration dans ses tests d'une plaque S++® [4] . Cet outil de test permet à Hopium d'analyser avec précision le comportement interne de la pile à combustible en fonction des différents paramètres clés (pression, température,…), pour réduire au minimum les incertitudes de ses simulations, permettant à la fois d'optimiser la performance de sa pile et d'améliorer la connaissance des effets de vieillissement, au service d'une technologie toujours plus robuste et performante.

Par ailleurs, les équipes mènent en parallèle d'autres projets de recherche, notamment sur la durabilité de la pile à combustible, qui viennent renforcer le portefeuille de brevets de Hopium qui compte désormais 16 brevets déposés, et une dizaine d'autres en cours de dépôt sur la pile à combustible.

Ces efforts continus en matière d'innovation se traduisent également par l'allocation d'un Crédit Impôt Recherche (CIR) qui devrait s'élever pour l'exercice 2024 à plus de 150 k€.

Marinisation du système 200 kW d'ici fin 2025

Comme annoncé, après avoir réalisé les premiers tests sur banc d'essai à Saint-Bonnet-de-Mure de sa double pile de 200 kW (2x 100 kW), Hopium a débuté les tests sur banc d'essai de son système complet 200 kW en vue de le mariniser [5] , et d'assurer la propulsion de bateaux de taille moyenne (10 à 15 mètres).

Après des marques d'intérêts de plusieurs acteurs, Hopium a décidé d'intégrer, dès la conception du système, les contraintes du marché des semi-rigides (par exemple, en termes de vibrations et de fortes accélérations et chocs). En effet, ce marché offre des volumes de ventes potentiellement importants et la technologie de pile à combustible Hopium répond parfaitement aux exigences de compacité et de légèreté de ce dernier.

Ainsi, le premier système 200 kW Hopium dans son application maritime sera testé sur un semi-rigide. Les premiers tests se dérouleront hors de l'eau, avec une intégration du système 200 kW dans le bateau comprenant la chaine de traction complète du semi-rigide prévue pour le 3 ème trimestre 2025. Les tests en conditions réelles devraient se dérouler au 4 ème trimestre 2025.

Vers des premières applications routières dès 2025

Hopium vise les marchés de niche présentés précédemment, plus tolérants aux prix actuels des piles à combustible, et permettant de poursuivre l'amélioration continue de sa technologie, afin d'être en mesure de proposer à l'horizon 2028-2030 une alternative compétitive au diesel pour le marché des transports lourds.

Toutefois, certaines applications routières pourraient être adressées avant 2028 en raison de la très forte valeur du kilomètre parcouru pour le client. C'est notamment le cas des bennes à ordures ménagères (BOM), qui présentent des exigences énergétiques élevées en raison de leur utilisation intensive en milieu urbain, et qui retournent ensuite à un dépôt où elles peuvent être rechargées en hydrogène. La décarbonation de cette utilisation, au plus près des citoyens, revêt une valeur sociale, environnementale et économique significative, suscitant ainsi un intérêt croissant de la part de nombreuses municipalités pour la solution hydrogène. Hopium a reçu de nombreuses demandes d'information de la part d'acteurs de ces marchés.

Renforcement de la crédibilité de Hopium

Les atouts et avantages démontrés, en matière de poids et de taille, de la pile à combustible de Hopium ont été renforcés par la notoriété accrue de sa technologie et surtout par la sortie de période d'observation. L'ensemble de ces éléments a conforté la crédibilité de Hopium auprès d'un certain nombre de clients potentiels.

Dans le même temps, le plan ayant été approuvé par le Tribunal et le délai d'appel venant d'expirer, Hopium a repris ses discussions avec des industriels susceptibles de lui apporter les moyens, notamment financiers, pour l'accompagner sur le long terme afin de mener à bien son projet de décarbonation des transports lourds.

Stéphane Rabatel, PDG de Hopium, a déclaré : « Cette année a marqué un tournant décisif pour Hopium. Grâce au soutien de nos partenaires, créanciers et actionnaires, nous avons franchi une étape clé avec l'approbation de notre plan de continuation, renforçant durablement notre solidité financière. Ce nouveau souffle nous permet de poursuivre le développement technologique de notre pile à combustible, cœur de notre solution pour une mobilité lourde décarbonée, et de reprendre nos discussions avec des acteurs industriels, qui ont désormais une visibilité complète sur notre structure financière. Les avancées prometteuses dans le maritime et l'intérêt croissant de nombreux prospects pour notre technologie valident notre vision et notre stratégie. Le chemin est encore long mais notre ambition reste intacte : proposer une véritable alternative au diesel pour les transports lourds, fondée sur une technologie innovante, robuste, durable et compétitive. »

La présentation du Webinaire est disponible sur le site de Hopium et via le lien ci-dessous

Visionnez le replay du Webinaire en cliquant ici

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

