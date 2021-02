HOPIUM : HOPIUM NOMME SON DIRECTEUR DES PROGRAMMES ET SON DIRECTEUR FINANCIER

Paris, le 11 février 2021 - Hopium, constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène, annonce aujourd'hui les nominations de Loïc Bouillo en qualité de Directeur des Programmes et Ivan Tortet au poste de Directeur Financier.

Olivier Lombard, Président Directeur Général d'Hopium a déclaré : « J'ai le plaisir d'accueillir Loïc et Ivan dans l'aventure Hopium, pour m'accompagner dans le pilotage de ce projet inédit. Leurs compétences respectives, à la fois dans le secteur de la pile à combustible et dans l'accompagnement de start-up et de sociétés cotées, en font des atouts majeurs pour répondre aux exigences que nous nous sommes fixées et accélérer la dynamique enclenchée. »

Ingénieur de formation, Loïc Bouillo démarre sa carrière au sein du Groupe PSA où il officie en tant que Responsable du contrôle-commande de systèmes à pile à combustible sur des véhicules à hydrogène. Il rejoint ensuite Zodiac Aerospace, où il coordonne une équipe de quinze ingénieurs répartis sur plusieurs sites à l'international, en charge notamment de l'architecture de systèmes fuel cell visant à servir de générateur de puissance dans un A320. A la suite de la fusion Safran-Zodiac, il encadre une équipe en charge de la validation et la vérification de systèmes carburant pour des jets d'affaires, avant de rejoindre le pôle Pile à combustible de Safran Power Units à Toulouse.

Ces expériences dans les systèmes fuel cell et le management d'équipe, à la fois dans les secteurs automobile et aéronautique, offrent à Loïc Bouillo une vision globale qu'il entend désormais mettre au service d'Hopium. Il rejoint Fabien Guimard, Head of Fuel Cell System et Thomas Joly, Head of Command & Control, en tant que Directeur des Programmes. Il sera chargé de conduire le développement de la plateforme de l'Hopium Machina et d'orchestrer la feuille de route technologique, en liaison étroite avec le pôle finance.

Pour l'épauler dans cette tâche, il peut compter sur le concours d'Ivan Tortet, ancien CFO notamment de Seloger.com et du service de streaming musical Deezer, où il participe à la construction et à la structuration des départements finance. Dans l'exercice de ses fonctions, il est amené à piloter des introductions en bourse et levées de fonds internationales, et à développer les outils nécessaires pour faire face aux défis de sociétés cotées.

Spécialiste de l'accompagnement de start-up à fort potentiel, principalement dans le secteur du digital, Ivan Tortet rejoint donc Hopium avec pour mission de développer l'organisation financière de la société : la gestion des investissements et de la trésorerie, le pilotage des levées de fonds, la supervision des opérations de construction budgétaire et du contrôle de gestion. En interface permanente avec Olivier Lombard, il devra l'assister sur des choix structurants pour mener à bien cet ambitieux projet, avec pour objectif la commercialisation des premiers véhicules à l'horizon 2025.

Ces recrutements stratégiques interviennent en parallèle de l'annonce du succès de l'augmentation de capital de la société par placement privé pour un montant total de 5M €.

HOPIUM

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile.

Olivier Lombard a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui un expert dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique.

Hopium réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, ainsi que des partenaires de premier plan.

