HOPIUM : HOPIUM - Large soutien des classes de partie affectées au projet de Plan de Redressement Modifié

Saint-Bonnet-de-Mure, le 23 juin 2026 à 18h00 – HOPIUM (FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce les résultats des votes de ses créanciers et actionnaires réunis en classes de partie affectées. Ceux-ci ont largement soutenu le Plan de Redressement Modifié présenté le 26 mai dernier.

Les votes des créanciers et actionnaires, répartis en 13 classes de parties affectées, se sont déroulés du 8 au 22 juin inclus.

Le résultat des votes montre une adhésion forte : la quasi-totalité des classes se sont prononcés en faveur du plan, à commencer par les classes prioritaires regroupant les créanciers publics de la Société. Seule la classe n°7, relative aux dettes financières, n'a pas voté en faveur du plan, et la classe n° 10, relative aux contentieux, n'a pas voté.

Thomas Picquette, Directeur Général d'HOPIUM, commente : « L'importante mobilisation des classes et leur soutien massif pour ce plan nous engagent. Je tiens à remercier sincèrement tous nos créanciers et actionnaires pour leur vote, qui témoigne de la confiance en nos projets, nos équipes et notre technologie. Notre volonté de diversification et d'ouverture d'Hopium passe par l'adhésion des membres de notre écosystème : nous porterons leur voix devant le Tribunal des activités économiques. »

HOPIUM présentera son plan de redressement modifié au Tribunal des activités économiques de Paris lors d'une audience d'examen le 3 juillet 2026 et qui statuera ensuite sur son adoption. HOPIUM communiquera la décision du Tribunal dès que le délibéré sera rendu.

Tableau récapitulatif des votes des classes de partie affectées sur le projet de Plan de redressement modifié communiqué le 26 mai 2026

Classe Nom de la CPA Créance retenue Partici-pation Votes

POUR 1 Créances fiscales et sociales privilégiées non rémissibles 1 282 612,73 € 100% 100% 2 Créances fiscales et sociales privilégiées rémissibles 2 561 302,70 € 52% 100% 3 Propriété intellectuelle 330 145,35 € 100% 100% 4 Bailleurs 6 441,83 € 100% 100% 5 Créances fiscales et sociales chirographaires non rémissibles 476 898,82 € 100% 100% 6 Créances fiscales et sociales chirographaires rémissibles 2 186 239,89 € 98% 100% 7 Dettes financières 2 981 616,66 € 100% 0% 8 Stratégique hydrogène 1 284 509,79 € 37% 96% 9 Non stratégique 7 609 348,46 € 55% 92% 10 Contentieux en cours/renvoi 792 046,76 € 0% 0% 11 Créances de dommages & interets 920 339,86 € 100% 100% 12 Compte courant d'actionnaire 5 656 655,20 € 27% 100% 13 Détenteurs de capital 14% 100%

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur et intégrateur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène. Engagée dans le déploiement et la démocratisation d'une alternative bas carbone et performante pour les segments de la mobilité, de l'industrie et de l'énergie, Hopium vise à transformer le secteur avec sa gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW et ses capacités d'ingénierie couvrant l'ensemble de la chaine d'expertise du secteur.

ISIN : FR0014010QE1- Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

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Relations investisseurs/Presse

Jérôme Gacoin

hopium@aelium.fr