HOPIUM : HOPIUM - Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et actions composant le capital social

Saint-Bonnet-de-Mure, le 02 juin 2026 à 18h00 – HOPIUM (FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant son capital social, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote 29 mai 2026 597 106 193 Théoriques 597 202 849 Exerçables 597 202 849 1

1 Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions privées de droit de vote.

Il est précisé que 96 656 actions ont un droit de vote double

La Société rappelle qu'en vertu du contrat de financement conclu avec Atlas Special Opportunities le

22 janvier 2025 2 , 36 097 918 nouvelles actions ont été émises au cours du mois de mai 2026 :

25 obligations ont été converties, pour un montant nominal de 250 000,00 euros.

Les intérêts courus attachés à ces obligations d'un montant de 19 919,28 euros, ont été payés par compensation en émission de nouvelles actions.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur et intégrateur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène. Engagée dans le déploiement et la démocratisation d'une alternative bas carbone et performante pour les segments de la mobilité, de l'industrie et de l'énergie, Hopium vise à transformer le secteur avec sa gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW et ses capacités d'ingénierie couvrant l'ensemble de la chaine d'expertise du secteur.

ISIN : FR0014010QE1- Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

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Contact :

Relations investisseurs/Presse

Jérôme Gacoin

hopium@aelium.fr

2 Communiqué de presse du 17 janvier 2025