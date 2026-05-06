 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

HOPIUM : HOPIUM - Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et actions composant le capital social
information fournie par Actusnews 06/05/2026 à 08:00

Saint-Bonnet-de-Mure, le 6 mai 2026 à 8h00 – HOPIUM (FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant son capital social, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote
30 avril 2026 561 008 275 Théoriques 561 104 931
Exerçables 561 104 931 1

1 Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions privées de droit de vote.

Il est précisé que 96 656 actions ont un droit de vote double

La Société rappelle qu'en vertu du contrat de financement conclu avec Atlas Special Opportunities le 22 janvier 2025 2 63 183 117 nouvelles actions ont été émises au cours du mois d'avril :

  • 50 obligations ont été converties, pour un montant nominal de 500 000,00 euros.
  • Les intérêts courus attachés à ces obligations d'un montant de 39 736,67 euros, ont été payés par compensation en émission de nouvelles actions.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur et intégrateur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène. Engagée dans le déploiement et la démocratisation d'une alternative bas carbone et performante pour les segments de la mobilité, de l'industrie et de l'énergie, Hopium vise à transformer le secteur avec sa gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW et ses capacités d'ingénierie couvrant l'ensemble de la chaine d'expertise du secteur.

2 Communiqué de presse du 17 janvier 2025


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lZ1rZslrZ22alWpuY8mbl2ZnbWhkl5aaaWWdxGluZJaXcG5gmWlhmZqbZnJplmZm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98110-hopium_ddv.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

HOPIUM
0,0078 EUR Euronext Paris -1,27%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Merck KGaA : Retour d'une tendance haussière ? (J726S)
    Merck KGaA : Retour d'une tendance haussière ? (J726S)
    information fournie par Zonebourse 08.05.2026 09:13 

    (Zonebourse.com) La configuration du titre Merck KGaA donne des signes de retournement sur le moyen terme et suggère l'ouverture de positions haussières afin de mettre à profit un rattrapage en direction des 128 EUR. Les fondamentaux solides du groupe confortent ... Lire la suite

  • Salon international de l'automobile de Bangkok
    Toyota prévoit une baisse de 20% de son bénéfice annuel, la guerre en Iran pèse
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:45 

    Toyota a ‌prévenu vendredi d'une baisse de 20% de son ​bénéfice pour l'exercice annuel en cours, les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient pesant sur les ​résultats, malgré la forte demande pour ses modèles hybrides. Le premier constructeur ​automobile ... Lire la suite

  • Un logo de la comapgnie aérienne British Airways à l'aéroport de Dublin
    IAG prévoit une baisse de son bénéfice annuel en raison des prix du kérosène
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:45 

    IAG, le ‌propriétaire de British Airways, a annoncé ​vendredi que son bénéfice annuel serait inférieur aux prévisions initiales, la flambée ​des coûts du kérosène et les perturbations de ​l'approvisionnement pesant plus lourdement ⁠que prévu. Le groupe a déclaré ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:35 

    (Actualisé avec secteurs exposés aux droits de douane, Rightmove, Amadeus, Evonik, secteur automobile) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank