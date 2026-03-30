HOPIUM : HOPIUM : Évolution au sein du Conseil d'Administration

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 30 mars 2026 – 18h00

HOPIUM

Évolution au sein du Conseil d'Administration

Saint-Bonnet-de-Mure, le 30 mars 2026 à 18h00 – HOPIUM (FR0014010QE1 – ALHPI), annonce aujourd'hui une évolution de la composition de son Conseil d'administration.

Monsieur Hervé LENGLART a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur, effective à compter du 27 mars 2026. Le Conseil d'administration tient à remercier chaleureusement Monsieur LENGLART pour son engagement et sa contribution aux travaux du Conseil au cours de son mandat.

Le Conseil d'administration n'a pas, pour l'heure, procédé à son remplacement.

Le Conseil d'administration a décidé de coopter Monsieur Thierry CHAMBON en qualité d'administrateur, en remplacement de Madame Anne-Cécile MATHON-MONTES dont le mandat d'administratrice de la Société a pris fin le 6 mars 2026, sous réserve de ratification par les actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale.

Monsieur Thierry CHAMBON dispose d'une solide expérience dans les secteurs industriels et technologiques. Il a notamment dirigé Energisme, société cotée sur Euronext Growth spécialisée dans la gestion des données énergétiques, pendant près de dix ans, de 2014 à 2024. Au cours de cette période, il a accompagné le développement et la structuration de la société dans un environnement de croissance et d'exigence de marché.

Son expertise constituera un atout pour accompagner Hopium dans la poursuite de sa feuille de route stratégique.

Cette évolution s'inscrit dans la volonté de la Société de renforcer sa gouvernance et de soutenir l'exécution de ses priorités opérationnelles et financières.

Le Conseil d'administration souhaite la bienvenue à Monsieur CHAMBON et se réjouit de pouvoir bénéficier de son expérience.

Le Conseil d'administration de Hopium est désormais composé de quatre membres :

Monsieur Pascal GHOSON, Président du Conseil d'Administration,

Monsieur Thomas PICQUETTE, Directeur général et administrateur,

Monsieur Thierry CHAMBON, administrateur indépendant,

Monsieur Gabriel RAFATY, administrateur indépendant.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014010QE1- Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

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S.Kennis

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