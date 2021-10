HOPIUM : Hopium et Saint-Gobain Sekurit signent un partenariat pour développer les vitrages de la Machina.

Communiqué de presse

Paris, le 21 octobre 2021

Hopium et Saint-Gobain Sekurit signent un partenariat pour développer les vitrages de la Machina

Le constructeur français Hopium (FR0014000U63 – MLHPI) annonce la signature d'un partenariat avec Saint-Gobain Sekurit, référence mondiale dans la fabrication de verre automobile, pour co-développer les vitres de l'Hopium Machina, son modèle de berline haut de gamme propulsée à l'hydrogène.

Cette nouvelle coopération industrielle d'envergure s'inscrit dans l'ambition du constructeur de bâtir le futur de la mobilité, en rassemblant autour de son projet des entreprises pionnières, véritables leaders de leur secteur, au savoir-faire et à l'expertise reconnus.

Hopium entend s'appuyer sur l'expérience de Saint-Gobain Sekurit pour apporter des solutions innovantes qui allient design, sécurité, confort thermique et acoustique, afin de créer la meilleure expérience utilisateur sur l'ensemble des surfaces vitrées du véhicule.

« Nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec un acteur majeur du patrimoine industriel français, dans le cadre du développement de l'Hopium Machina. Nous partageons avec les équipes de Saint-Gobain Sekurit, ce même goût pour l'innovation et la volonté d'explorer des solutions d'avenir pour repousser les limites de la technologie. »

Olivier Lombard, PDG et fondateur d'Hopium

« Saint-Gobain Sekurit est ravi d'accompagner Hopium, start-up française engagée dans la mobilité verte. Saint-Gobain poursuit son objectif de réduire l'impact environnemental du Groupe, ce qui se traduit notamment par des solutions adaptées à une mobilité plus durable. »

Tim Jurkowski, VP Sales, Marketing & Projects de Saint-Gobain Sekurit

Le processus d'ores et déjà enclenché entre les deux entités doit aboutir à la présentation dans le courant de 2022, des premiers véhicules de pré-industrialisation de l'Hopium Machina.

A propos d'Hopium

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est un constructeur de véhicules haut de gamme à hydrogène qui concrétise l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile. Olivier Lombard, qui porte la culture automobile en héritage, a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui le coureur le plus expérimenté au monde dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique. Hopium réunit une équipe d'experts, des partenaires de premier plan, à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène, de la technologie et de l'ingénierie automobile.

Hopium (FR0014000U63 – MLHPI) est cotée sur Euronext Access+ et est éligible au PEA-PME.

www.hopium.com

A propos de Saint-Gobain Sekurit

Avec plus de 350 ans d'histoire, Saint-Gobain est compté parmi les 100 groupes les plus innovants au monde.

Partenaire de confiance des constructeurs automobiles, Saint-Gobain Sekurit conçoit, fabrique et distribue pour la branche Mobilité du groupe Saint-Gobain des solutions de vitrages de haute performance.

Saint-Gobain Sekurit fait de chaque trajet un moment exceptionnel, au travers de systèmes verriers innovants. Cette mission s'articule autour de l'expérience à bord, de la sécurité, tout en s'engageant au quotidien dans une démarche durable.

