HOPIUM : Hopium et Pegase System lancent Hynesis pour adresser le marché du stationnaire hydrogène

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 27 octobre 2025 – 8h00

Hopium et Pegase System lancent Hynesis pour adresser le marché du stationnaire hydrogène

Saint-Bonnet-de-Mure, le 27 octobre 2025 à 8h – Hopium ( FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech française qui vise à décarboner les transports lourds, annonce avoir finalisé un accord avec la société Pegase System , spécialisée dans la production d'électricité à partir d'hydrogène naturel, pour la création de Hynesis destinée à fournir des systèmes hydrogène stationnaires terrestres et embarqués à bord de navires de gros tonnage [1] .

Cette nouvelle entité, détenue à 50/50 par Hopium et Pegase System, adressera les systèmes stationnaires terrestres (comme les solutions de secours pour les hôpitaux, de production d'électricité pour les data centers ou les infrastructures critiques et stratégiques) et les systèmes embarqués sur les grands navires de plus de 150 mètres de longueur (les porte-conteneurs ou les paquebots entre autres), pour la production d'électricité et/ou d'eau chaude sanitaire à bord. Les piles à combustible et systèmes piles à combustible pour tous les autres périmètres, et en particulier ceux à destination des applications de transports – terrestres, maritimes (navires de moins de 150 mètres) et aéronautiques – restent du domaine exclusif de la société Hopium.

Comme annoncé, Hynesis se fournira exclusivement auprès de la société Hopium pour ses piles à combustible et Hopium s'engage à fournir prioritairement Hynesis. De son côté, Pegase System apportera à Hynesis son expertise opérationnelle, notamment dans la conception, l'exploitation ainsi que la maintenance d'actifs hydrogène.

Cette alliance marque une nouvelle étape dans la stratégie de diversification de Hopium, qui étend désormais son savoir-faire technologique au-delà de la mobilité lourde, pour répondre aux besoins croissants en matière de continuité énergétique et de solutions à faibles émissions.

« L'entrée dans le stationnaire et les grands navires constitue une extension naturelle de notre savoir-faire. Hynesis s'inscrit pleinement dans notre vision de mettre la technologie hydrogène au service de la transition énergétique, dans des secteurs où la fiabilité et la performance sont essentielles », déclare Stéphane Rabatel, PDG de Hopium.

« Cette collaboration marque une étape importante pour le développement de Pegase System. Nous sommes convaincus que l'hydrogène jouera un rôle clé dans le mix énergétique du futur, et l'union de nos expertises sous Hynesis nous permettra d'accélérer concrètement cette transition », ajoute Géraud de Maillargues, Président de Pegase System.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014010QE1 – Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

Contact :

Relations investisseurs/Presse

S. Kennis – J. Gacoin

hopium@aelium.fr

À propos de Pegase System :

Pegase System ambitionne de devenir un acteur incontournable dans le domaine de l'hydrogène, et dans la production d'électricité décarbonée. En alliant performance technologique, fiabilité opérationnelle et sobriété écologique, l'entreprise s'engage à développer des solutions durables qui répondent aux défis énergétiques d'aujourd'hui et de demain.

Contact Pegase System :

Relations Presse

contact.press@pegasesystem.com

[1] Communiqué de presse du 7 octobre 2025