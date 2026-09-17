HOPIUM : HOPIUM et MOTA s'associent pour développer une architecture intégrée de refroidissement pour les systèmes marinisés de pile à combustible à hydrogène

Saint-Bonnet-de-Mure, le 17 septembre 2026 à 8h00 – HOPIUM (FR0014010QE1 – ALHPI), fournisseur spécialisé dans les technologies hydrogène et l'ingénierie de systèmes complexes, et MOTA, expert des systèmes d'échange thermique, annoncent la signature d'un Memorandum of Understanding (MOU) pour une collaboration globale visant à développer une solution de refroidissement à l'eau de mer spécifiquement compatible avec les systèmes pile à combustible hydrogène pour les applications maritimes.

Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie de diversification engagée par HOPIUM, fondée sur la valorisation de ses savoir-faire, l'agilité de ses équipes et le développement de partenariats industriels permettant de transformer rapidement des expertises technologiques en solutions adaptées à de nouveaux marchés.

Mutualiser les expertises pour accélérer le développement

La collaboration repose sur la complémentarité des deux sociétés : MOTA apporte ses compétences reconnues dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'échangeurs de chaleur adaptés aux contraintes des environnements maritimes ; HOPIUM, son expertise des systèmes pile à combustible hydrogène, de l'architecture des circuits de refroidissement, ainsi que ses moyens d'essais et données de tests.

Cette mise en commun doit permettre de développer à terme une architecture intégrée associant système pile à combustible et refroidissement direct par eau de mer.

L'approche développée repose notamment sur l'utilisation d'un échangeur unique là où les architectures conventionnelles peuvent en nécessiter plusieurs, avec pour objectif de réduire le nombre de composants et la masse du système, d'en réduire son coût, sa fiabilité, et de faciliter son intégration et sa maintenance à bord.

Une première série de tests chez HOPIUM pour une validation à l'échelle 1

Les premiers essais seront réalisés sur un démonstrateur fonctionnel co-développé par MOTA et HOPIUM, dimensionné autour d'un système pile à combustible HOPIUM.

Les tests sur banc HOPIUM pour une durée cible de 300 heures, visent à caractériser la compatibilité de la technologie d'échangeur MOTA avec un système pile à combustible hydrogène, spécifiquement sur les enjeux de saturation ionique et à consolider l'architecture de refroidissement développée conjointement.

Cette phase doit permettre de capitaliser sur les retours d'expérience techniques des deux sociétés et de préparer l'adaptation d'une solution à différentes configurations de puissance.

Avec cette première collaboration de type « ingénierie et essais », HOPIUM crante un nouveau jalon dans sa stratégie de diversification de ses activités et dans sa vision de transformer les phases d'innovation en phases d'exécution industrielle au service de ses partenaires.

Thomas Picquette, Directeur général de HOPIUM, déclare : « Cette collaboration illustre la nouvelle dynamique de HOPIUM : valoriser nos savoir-faire, nous associer à des expertises industrielles et marchés complémentaires et avancer rapidement vers des applications concrètes. Le développement de cette architecture avec MOTA constitue une première étape dans notre volonté de proposer des solutions hydrogène intégrées pour de nouveaux marchés. »

Stéphane Mota, Président-Directeur Général de MOTA déclare : « La transition énergétique du transport maritime ne sera possible que par la rencontre entre plusieurs expertises technologiques. Ce partenariat avec HOPIUM illustre parfaitement cette approche, en associant l'excellence des systèmes de piles à combustible hydrogène à notre savoir-faire et expérience dans notre domaine. Nous sommes très heureux de cette belle collaboration 100% française et nous sommes convaincus qu'elle contribuera au développement de la propulsion et de la fourniture d'énergie bas carbone dans le secteur maritime. »

Construire une solution et préparer son ouverture commerciale

À travers cette collaboration, HOPIUM et MOTA ambitionnent de construire un partenariat technologique durable, fondé sur la mutualisation des expertises, le partage des moyens et la valorisation commune des résultats.

La solution développée est pensée selon une approche modulaire afin de pouvoir être adaptée aux besoins de propulsion et de production d'énergie auxiliaire à bord des navires.

Les résultats des travaux et les retours d'expérience issus de la campagne de validation alimenteront les prochaines étapes de développement et contribueront à préparer l'ouverture commerciale de la technologie auprès des acteurs du marché maritime hydrogène.

La technologie développée conjointement sera présentée pour la première fois au public professionnel à l'occasion du METSTRADE 2026, du 17 au 19 novembre à Amsterdam, où HOPIUM et MOTA exposeront leur architecture intégrée.

À propos de MOTA :

MOTA est un concepteur, fabricant et fournisseur de solutions de refroidissement et d'échange thermique destinées aux applications les plus exigeantes. MOTA intervient dans de nombreux secteurs stratégiques, notamment maritime, industriels et énergétiques. L'entreprise est reconnue comme un acteur de référence dans le refroidissement des moteurs marins et des transmissions.

Basé à Aubagne, le groupe dispose également d'une présence internationale avec des implantations aux États-Unis, en Italie et au Japon. MOTA emploie plus de 200 personnes pour 45 millions d'euros de chiffres d'affaires annuel.

À propos de HOPIUM :

HOPIUM est un fournisseur et intégrateur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène. Engagée dans le déploiement et la démocratisation d'une alternative bas carbone et performante pour les segments de la mobilité, de l'industrie et de l'énergie, HOPIUM vise à transformer le secteur avec sa gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW et ses capacités d'ingénierie couvrant l'ensemble de la chaine d'expertise du secteur.

ISIN : FR0014010QE1 - Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

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Contact :

Relations investisseurs/Presse

Jérôme Gacoin

hopium@aelium.fr