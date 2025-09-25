HOPIUM : HOPIUM et K-Challenge annoncent leur collaboration dans le cadre de la 1ère vente d'un système Hopium pour une application maritime

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 25 septembre 2025 – 8h30

Hopium et K-Challenge annoncent leur collaboration

dans le cadre de la 1 ère vente d'un système Hopium pour une application maritime

Saint-Bonnet-de-Mure, le 25 septembre 2025 à 8h30 – Hopium ( FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech française qui vise à décarboner les transports lourds, annonce la concrétisation de sa première vente d'un système pile à combustible destiné au secteur maritime à K-Challenge Lab, la branche technologique de K-Challenge, sport-tech française reconnue pour son engagement dans l'America's Cup et son rôle d'acteur innovant dans la navigation à faible empreinte carbone.

La collaboration sera officiellement présentée ce jour au salon BrittanHy Day , le rendez-vous annuel de la filière hydrogène en Bretagne, où les deux sociétés interviendront ensemble lors d'une table ronde consacrée à la décarbonation du transport maritime.

Un navire de haute performance équipé d'une pile Hopium marinisée de 200 kW

Comme annoncé 1 , le contrat porte sur la fourniture d'un système pile à combustible de 200 kW marinisé , destiné à équiper un navire semi-rigide de près de 11 mètres pourvu d'une motorisation électrique d'une puissance équivalente à 600 chevaux. Conçu pour des opérations de haute intensité, ce bateau bénéficiera ainsi d'une propulsion hydrogène combinant performance, compacité et sobriété énergétique, illustrant le leadership de K-Challenge et de Hopium dans la construction d'une solution hydrogène souveraine française pour le domaine maritime.

Le système sera assemblé à Saint-Bonnet-de-Mure, dans l'est lyonnais, en intégrant tous les sous-systèmes nécessaires (gestion thermique, hydrogène, puissance, contrôle) afin de tester et valider une installation simplifiée de type « Plug & Pla y » dans le bateau.

Une synergie de compétences pour accélérer la transition maritime

K-Challenge apporte son expertise unique dans les environnements navals de haute performance et dans l'usage en conditions réelles de technologies embarquées. Hopium mobilise son savoir-faire et ses capacités techniques pour développer sur-mesure une technologie de pile à combustible compatible avec ces contraintes, y compris en termes de dimensions en adaptant le système pile à la géométrie spécifique des bateaux.

Il est prévu que le système de pile à combustible livré à K-Challenge soit sur-instrumenté afin d'engranger des données quotidiennes lors de son usage en conditions réelles. Ces retours d'expérience précieux sur l'usage de la pile en milieu maritime seront déterminants pour le perfectionnement des futures générations de systèmes pile.

« K-Challenge a fait le pari de l'hydrogène maritime et de la construction d'une filière française rassemblant les meilleurs experts et industriels nationaux. Après une première réalisation collective réussie avec notre catamaran à foils hydrogène, nous avons lancé la production d'une solution électro-H2 maritime souveraine pour des navires de toutes tailles avec des partenaires complémentaires dont Hopium. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir utiliser la pile à combustible mise au point par cette manufacture française, cleantech de la mobilité, qui réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans le secteur de la pile à combustible à hydrogène », déclare Stephan Kandler , PDG de K-Challenge.

« Nous sommes particulièrement fiers que cette première vente dans le maritime se concrétise avec un partenaire comme K-Challenge avec lequel nous partageons de nombreuses valeurs. Leur choix illustre également l'intérêt croissant que nous constatons de la part du secteur maritime pour nos solutions hydrogènes et marque une étape clé dans la décarbonisation de la navigation », déclare Stéphane Rabatel , PDG de Hopium.

A l'image de cette première collaboration sur BrittanHy Day, K-Challenge et Hopium réaffirment leur volonté de contribuer activement à l'essor de la filière hydrogène maritime et prévoient de prendre part à plusieurs évènements nautiques de premier plan, afin de promouvoir une filière hydrogène française compétitive et souveraine.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

À propos de K-Challenge :

Fondée en 2001 par Stephan Kandler, rejoint en 2021 par Bruno Dubois, K-Challenge, basée à Lorient (56), est une Sport-Tech à impact, à la pointe de la compétition nautique, de la formation des talents pour les filières sportives et technologiques, de l'innovation maritime et de la mobilité durable. En s'appuyant sur des compétitions prestigieuses telles que l'America's Cup et SailGP, K-Challenge intègre la R&D, le développement high-tech et des démonstrateurs physiques et numériques afin d'accélérer les solutions de mobilité zéro carbone et de générer de la valeur commerciale dans de nombreux secteurs.

www.k-challenge.fr

