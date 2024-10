HOPIUM : HOPIUM : Essais sur route réussis - Hopium franchit le dernier jalon avant la commercialisation du système pile à combustible hydrogène de 100 kW

Communiqué de presse

Paris, le 7 octobre 2024 – 18h00

HOPIUM

Essais sur route réussis

Performances du système validées (TRL7)

Hopium franchit le dernier jalon avant la commercialisation du système pile à combustible hydrogène de 100 kW

Paris, le 7 octobre 2024 à 18h00 – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, est heureuse d'annoncer la réussite de ses essais sur route, marquant ainsi un pas décisif vers la commercialisation de sa technologie innovante de pile à combustible.

Les tests de validation sur route ont été réalisés sur le circuit de l'UTAC et dès les premiers tours de roues, le système pile a montré sa robustesse et a permis d'enchainer les séances d'essais sans interruption. Le programme de validation comprenait des cycles dynamiques sur le circuit routier (fortes accélérations et décélérations, vibrations) et des essais sur l'anneau de vitesse (haute vitesse, cyclages thermiques, beau temps et pluvieux), correspondant aux cycles d'usage des transports lourds.

Ces essais confirment la robustesse et la fiabilité du système de propulsion à hydrogène développé par Hopium. Ils valident ainsi le fonctionnement du système pile Hopium en environnement réel, soit un niveau de maturité TRL7. Ce jalon crucial représente une avancée significative vers l'objectif de la société d'offrir une solution pour la décarbonation des transports lourds.

« Nous sommes ravis d'avoir franchi ce jalon. C'est le résultat de plusieurs années de R&D mais également de toute l'expertise et le savoir-faire de nos équipes depuis l'origine d'Hopium. Je tiens sincèrement à les remercier et à saluer leur travail et leur implication car sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible », déclare Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium. « Ces tests valident non seulement la qualité de notre technologie de pile à combustible, mais aussi notre engagement envers une mobilité décarbonée et responsable. De nombreux partenaires et clients attendaient cette confirmation pour aller plus loin avec nous. Nous sommes désormais à l'aube de la commercialisation de notre système qui dispose d'un énorme potentiel dans de nombreuses applications. »

A l'issue des nombreux échanges sur le Forum Hydrogen Business for Climate du 1 er et 2 octobre, Hopium confirme sa stratégie de développement visant, dans un premier temps, des marchés de niche, à l'image du projet maritime K-Challenge [1] , afin de financer l'industrialisation de son système pile qui lui permettra de baisser ses coûts de fabrication et de proposer à l'horizon 2028-2030 une alternative compétitive au diesel pour le marché des transports lourds.

Hopium va consacrer les prochains mois à intensifier les échanges en vue de la prise de participation au sein de son capital d'un acteur industriel majeur pour accompagner ses prochains développements, notamment l'installation de sa ligne d'assemblage automatisée sur son nouveau site de Saint-Bonnet-de-Mure et la finalisation de son système 200 kW, composé de deux piles de 100 kW, en version industrielle à destination du transport lourd.

Hopium incarne l'expertise et l'engagement à repousser les limites de la mobilité durable. Grâce à son système de pile à combustible avancé, la société offre une alternative bas-carbone aux moteurs diesel, répondant aux attentes de l'industrie ainsi qu'aux besoins du secteur des transports lourds, sans compromis sur la performance et l'autonomie.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

Suivez-nous sur Instagram , LinkedIn , YouTube , X (ex Twitter)

Retrouvez tous les épisodes de la mini-série “ We are Hopium ” sur les réseaux d'Hopium.

Contact :

Relations investisseurs/Presse

S.Kennis et J. Gacoin

hopium@aelium.fr

[1] Communiqué de presse du 9 juillet 2024