HOPIUM : HOPIUM - Comptes rendus de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration du 6 juin 2025

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 9 juin 2025 – 8h20

Comptes rendus de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration du 6 juin 2025

Changement de siège social à Saint-Bonnet-de-Mure

Nomination d'une nouvelle administratrice et renouvellement du mandat

de Président-Directeur Général pour Stéphane Rabatel

Saint-Bonnet-de-Mure, le 9 juin 2025 à 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte des actionnaires ce vendredi 6 juin 2025 à 14 heures, sous la présidence de Stéphane Rabatel.

Approbation des résolutions

Lors de cette Assemblée Générale Mixte, les actionnaires présents et représentés totalisaient 1 688 086 113 actions et autant de droits de vote, soit un quorum de 36%.

L'ensemble des résolutions proposées ont été adoptées par l'Assemblée Générale à la quasi unanimité des voix (plus de 99% de votes favorables).

Nouveau siège social

Les actionnaires ont notamment voté en faveur du déplacement du siège social à Saint-Bonnet-de-Mure , dans l'est lyonnais, nouveau site bas carbone de Hopium qui regroupe les activités de recherche et développement (R&D), les bancs d'essais ainsi que les équipes de validation et d'essais, et les activités d'assemblage des piles à combustible [1] .

Renforcement de la gouvernance

L'Assemblée Générale a réitéré sa confiance aux membres du Conseil d'Administration et approuvé le renouvellement des mandats de MM. Stéphane Rabatel, Rodolphe Cadio, Pascal Ghoson et Hervé Lenglart pour une période de trois ans.

Par ailleurs, les actionnaires ont également approuvé la nomination de Mme Anne-Cécile Mathon-Montes en tant qu'administratrice indépendante de Hopium pour une période de trois ans. Elle apportera au Conseil d'Administration une expertise stratégique à l'intersection de l'innovation technologique, de la mobilité décarbonée et de la vision industrielle.

Ingénieure diplômée de l'ICAM Lille et titulaire d'un Executive MBA de l'IAE Paris – Sorbonne, Anne-Cécile Mathon-Montes a plus de 15 ans d'expérience dans les secteurs de la mobilité, de l'énergie et de l'innovation technologique.

Après avoir piloté des projets d'innovation stratégique et de recherche appliquée au sein du groupe Renault, elle a rejoint Ampère en 2021, où elle a coordonné une équipe internationale dédiée aux technologies de la mobilité durable (batteries solides, hydrogène, hybridation, rétrofit, etc.) en lien avec des partenaires industriels et académiques. Elle a ensuite assuré les fonctions de Directrice Technique et des Opérations chez FinX, une start-up deeptech qui développe des moteurs bio-inspirés pour la navigation sans hélice, où elle a structuré le plan de croissance et supervisé la livraison de plusieurs produits innovants.

Son parcours illustre une capacité à faire émerger des projets à fort contenu technologique dans des environnements complexes, avec un engagement fort en faveur de la transition écologique. Elle a reçu le Renault President Award en 2014 et a été nommée Chevalier de l'Ordre National du Mérite en 2013.

Son profil rompu aux logiques industrielles, à la gestion de l'innovation et au pilotage d'organisations internationales constitue un atout stratégique pour Hopium. Elle saura challenger les orientations technologiques et éclairer les décisions aussi bien R&D qu'industrielles.

Renforcement de la gouvernance

Le Conseil d'Administration de Hopium, comptant désormais cinq administrateurs dont deux indépendants, s'est réuni le 6 juin 2025 à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires, et a renouvelé le mandat de Président-directeur général de Stéphane Rabatel .

Le résultat détaillé des votes de l'Assemblée Générale Mixte est disponible sur le site internet du Groupe dans la Rubrique « Investisseurs/ Assemblées générales »

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

Suivez-nous sur Instagram , LinkedIn , X (ex Twitter)

Retrouvez tous les épisodes de la mini-série “ We are Hopium ” sur les réseaux de Hopium.

Contact :

Relations investisseurs/Presse

S. Kennis et J. Gacoin

hopium@aelium.fr

[1] Communiqués de presse du 2 juillet 2024 et du 12 décembre 2024