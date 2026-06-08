HOPIUM : HOPIUM - Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2026

Tenue de l'Assemblée Générale Mixte le 29 juin 2026 à 14h00 et mise à disposition des documents préparatoires et des modalités de vote

Point d'information à l'ordre du jour compte tenu de la procédure d'alerte du commissaire aux comptes en réaction à l'incertitude significative sur la continuité de la Société liée au Plan de redressement modifié

Saint-Bonnet-de-Mure, le 8 juin 2026 à 8h00 – HOPIUM (FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce à ses actionnaires la tenue de son Assemblée Générale Mixte :

le 29 juin 2026 à 14h00 au 34 rue Laffitte 75009, Paris.

Sur décision du Conseil d'administration en date du 3 juin 2026, un point d'information spécifique est ajouté à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte, au titre de la procédure d'alerte initiée par le commissaire aux comptes en réaction à l'incertitude significative sur la continuité de la Société.

Hopium rappelle la signature le 22 mai 2026 d'une lettre d'engagement pour un nouveau contrat de financement avec Atlas Special Opportunities pour un maximum de 27 M€ qui accompagnera son nouveau plan stratégique.

Le rapport du commissaire aux comptes mentionne que « si les mesures prises par la société semblent suffisantes au regard de la continuité d'exploitation, leur mise en œuvre est assortie de conditions suspensives, à savoir l'approbation du Plan de Redressement par les classes de parties affectées le 22 juin 2026 et par le Tribunal des activités économiques de Paris le 3 juillet 2026 »

L'ordre du jour de l'Assemblée Général Mixte du 29 juin est donc complété d'un point d'information visant à la présentation du rapport spécial d'alerte du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 234-1 du code de commerce et information des actionnaires sur la continuité d'exploitation. Il est précisé qu'aucune résolution n'est soumise au vote des actionnaires au titre de ce point d'information, qui donnera lieu à une présentation par le commissaire aux comptes et/ou le conseil d'administration, suivie d'un échange avec les actionnaires dans le cadre des débats de l'assemblée.

Ce point d'information figure dans les documents préparatoires mis à disposition des actionnaires et dans l'avis de convocation rectificatif publié au BALO le 8 juin 2026.

Tous les documents préparatoires et informations relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires et sont disponibles sur le site internet de la Société, dans la rubrique « Assemblée Générale ».

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur et intégrateur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène. Engagée dans le déploiement et la démocratisation d'une alternative bas carbone et performante pour les segments de la mobilité, de l'industrie et de l'énergie, Hopium vise à transformer le secteur avec sa gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW et ses capacités d'ingénierie couvrant l'ensemble de la chaine d'expertise du secteur.

ISIN : FR0014010QE1- Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

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Contact :

Relations investisseurs/Presse

Jérôme Gacoin

hopium@aelium.fr