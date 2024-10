HOPIUM : HOPIUM - Amélioration des résultats semestriels 2024 - Feuille de route et objectifs tenus

Communiqué de presse

Paris, le 30 octobre 2024 – 18h30

Amélioration des résultats semestriels 2024

Feuille de route et objectifs tenus

Développements confirmés

Paris, le 30 octobre 2024 à 18h30 – HOPIUM annonce la publication de ses comptes semestriels pour l'exercice 2024. Comme prévu et annoncé, Hopium ne générant pas encore de chiffre d'affaires pour la vente de ses piles à combustible, les comptes semestriels 2024 restent mécaniquement déficitaires mais les efforts de réduction et d'optimisation des charges d'exploitation ont permis d'améliorer significativement les résultats du semestre.

La réorientation stratégique opérée par Hopium, à l'issue de son placement en redressement judiciaire le 19 juillet 2023 [1] , en faveur du développement d'une pile à combustible hydrogène à destination de la mobilité lourde s'est concrétisée pas des avancées majeures au cours des derniers mois. Après avoir finalisé en mai l'assemblage et la fabrication de sa pile de 100 kW [2] , la Société a procédé avec succès aux essais sur banc en juillet et aux essais sur route début octobre de sa pile de 100 kW qui ont confirmé des caractéristiques et des performances inégalées jusqu'à ce jour pour des modèles de même puissance. En effet, Hopium a réussi à développer une pile à combustible 30% plus compacte et 20% plus légère que les leaders du marché.

La validation de ce dernier jalon crucial représente une avancée significative pour Hopium qui peut désormais se concentrer pleinement sur la commercialisation de ses solutions prévue pour début 2025.

« Les résultats semestriels reflètent notre réorientation stratégique et, bien qu'étant déficitaires, ces résultats sont encourageants. Nous avons considérablement réduit nos pertes par rapport au premier semestre 2023, grâce aux efforts de réduction des coûts que nous avons menés avec rigueur et détermination.

En parallèle, nous avons franchi des étapes majeures dans le développement de notre pile à combustible qui nous permettent de proposer une solution très performante pour la décarbonation des transports lourds. Nous sommes désormais prêts à entamer la phase de commercialisation dès 2025, un tournant pour notre société. Cette solution innovante sera produite dans notre usine d'assemblage de Saint-Bonnet-de-Mure, renforçant notre engagement envers l'industrie française et notre positionnement de leader dans le domaine de la mobilité hydrogène.

Ces avancées nous rapprochent de notre objectif : faire de Hopium un acteur incontournable de la transition énergétique. Grâce à l'engagement de nos équipes, au soutien de nos partenaires et de nos actionnaires, nous continuons de construire un avenir où la mobilité sera non seulement performante, mais également respectueuse de notre planète. »

Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium

En milliers d'euros 30/06/2024 30/06/2023 Variation

S1 2024/2023 Produits d'exploitation 0 7 - 7 Autres charges externes 1 399 369 1 030 Impôts, taxes et versements assimilés (14) 75 - 89 Salaire et traitements 1 593 4 423 - 2 830 Charges sociales 396 1 596 - 1 199 Autres charges 3 (18) 21 Dotations aux amortissements 218 3 231 - 3 013 Résultat d'exploitation (3 596) (9 670) 6 074 Résultat financier (130) (597) 467 Résultat courant avant impôt (3 727) (10 267) 6 541 Résultat exceptionnel (4) (14 672) 14 668 Impôt sur les bénéfices (ou créance CIR) 95 243 -148 Résultat net (3 636) (24 696) 21 060

Le Conseil d'Administration d'HOPIUM, réuni le 29 octobre 2024, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2024.

Au regard de l'art L. 233-16 du Code de commerce, la Société n'est pas soumise à l'obligation de présenter des comptes consolidés.

Hopium n'ayant pas encore initié la commercialisation de ses produits, qui sont en phase de finalisation, la Société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2024. Hopium n'a pas constaté de produit d'exploitation au cours du premier semestre 2024 contre 7 k€ au 30 juin 2023.

Les charges d'exploitation du premier semestre 2024 s'élèvent à 3,6 M€ contre 9,6 M€ au titre du premier semestre 2023, en raison principalement d'une baisse importante des charges de personnel et de la réorientation stratégique des ressources sur la finalisation des développements de la pile à combustible.

Les charges de personnel ont ainsi été divisées par trois par rapport au premier semestre 2023 et s'élèvent à 2,0 M€. Au premier semestre 2024, la Société comptait en moyenne 31 salariés contre 95 au cours du premier semestre de l'exercice précédent.

Les autres achats et charges externes s'élèvent à 1,4 M€ au titre du premier semestre 2024 contre 0,4 M€ à la fin du premier semestre 2023. Cette augmentation s'explique principalement par la constatation de commissions sur le financement pour un total de 425 k€ liées aux tirages effectués au cours du premier semestre sur le contrat de financement d'Atlas.

Bénéficiant du plan de réduction des coûts, le résultat d'exploitation s'apprécie de plus de 6 M€ et ressort pour le premier semestre 2024 à -3,6 M€ contre -9,7 M€ au 30 juin 2023. Cette évolution s'explique principalement par la baisse de 4,0 M€ de la masse salariale et par la baisse des dotations aux amortissements et provisions de 3,0 M€. En effet, au premier semestre 2023 avait été constatée une dépréciation de 3,0 M€ des immobilisations en cours correspondant aux frais de développement de la Machina. Le recentrage stratégique de la Société portant sur la commercialisation de piles à combustibles pour le transport lourd et non plus de véhicules de sport à hydrogène, ces frais ont été dépréciés puisqu'ils ne donneront pas lieu à des revenus futurs.

Le résultat courant avant impôts , tenant compte du résultat financier estimé à -0,1 M€, s'établit à -3,7 M€.

Après imputation d'un impôt sur les sociétés de 0,1 M€ (crédit d'impôt dû au CIR), le résultat net du premier semestre 2024 se traduit par un déficit de 3,6 M€ contre une perte de 24,7 M€ lors du premier semestre 2023.

Structure financière

Hopium a conclu le 20 septembre 2022 un contrat de financement obligataire convertible avec la société Atlas Special Opportunities qui a fait l'objet d'un avenant en juillet 2023 [3] et en octobre 2024 [4] . Ce financement permet de couvrir les besoins de financement de la société jusqu'à la commercialisation de sa pile à combustible.

Depuis le début de l'exercice, la Société a procédé à 17 tirages de la ligne Atlas et à l'émission consécutive de 4 250 obligations convertibles pour montant nominal total de 4,25 M€.

A ce jour, et à l'issue de l'ensemble des tirages réalisés sur la ligne de financement Atlas, 1 672 OC ont été converties emportant création de 430 525 407 actions nouvelles.

Ainsi, la Société a réalisé plusieurs augmentations de capital pour un montant total de 4 166 072 € par voie de conversion d'obligations en action portant le capital social de la société à 4 433 735,68 €, divisé en 443 373 568 actions de 0,01 € de valeur nominale chacune.

Compte tenu des résultats déficitaires, les capitaux propres s'établissent au 30 juin 2024 à -36,0 M€ et la trésorerie à 0,2 M€ contre respectivement -31,9 M€ et 0,1 M€ au titre du premier semestre 2023. Les dettes financières s'élèvent pour leur part à 15,8 M€. A la date du présent communiqué, la société dispose d'une trésorerie de 0,9 M€.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l'article L. 225-248 du code de commerce, lorsque du fait de pertes, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, il est procédé dans les délais légaux, soit à la dissolution anticipée de la société, soit à la reconstitution des capitaux propres de la société, à hauteur de 50 % du montant du capital social au minimum. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Une stratégie claire et un fort potentiel de développement

Au cours du second semestre 2024, la société a franchi des étapes décisives qui ont permis de confirmer la robustesse et la fiabilité du système de propulsion à hydrogène développé par Hopium et de valider le fonctionnement du système pile Hopium en environnement réel (TRL7), jalon essentiel pour sa commercialisation.

Confortant le caractère innovant de sa solution, Hopium vient de faire son entrée dans le classement BPIFrance et France Industrie des « Startups deeptech françaises actrices de la Décarbonation et de la Réindustrialisation " dans la catégorie « Nouveaux produits/Nouvelle mobilité ». Cette reconnaissance met en lumière les efforts engagés par Hopium pour relever les nouveaux défis industriels français.

Forte de ces réussites successives, Hopium confirme sa stratégie de développement visant, dans un premier temps, des marchés de niche, à l'image du projet maritime K-Challenge [5] , afin de financer l'industrialisation de son système pile qui lui permettra de baisser ses coûts de fabrication et de proposer à l'horizon 2028-2030 une alternative compétitive au diesel pour le marché des transports lourds.

La société envisage une préproduction début 2025 au sein de son nouveau site d'assemblage situé à Saint-Bonnet-de-Mure (69) [6] où il est prévu l'installation d'une ligne d'assemblage automatisée. Par ailleurs, Hopium poursuit en parallèle, ses discussions avec des partenaires industriels et commerciaux potentiels dans l'objectif de définir un plan de continuation lui permettant de sécuriser la poursuite de son activité et d'accompagner ses prochains développements.

Mise à disposition du Rapport Financier semestriel 2024

Le Rapport Financier Semestriel pour la période allant du 1 er janvier au 30 juin 2024, a été déposé à l'AMF et est mis à disposition du public. Il peut être consulté sur le site internet de la Société, rubrique Investisseurs : www.hopium.com

Prochain RDV :

6 novembre 2024 – 18h : Webinaire sur les derniers développement d'Hopium - Inscription ici

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

