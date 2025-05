HOPIUM : HOPIUM affirme son engagement pour une solution hydrogène souveraine et sur-mesure de décarbonation maritime au salon NAVEXPO

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 27 mai 2025 – 8h

Hopium affirme son engagement pour une solution hydrogène souveraine

et sur-mesure de décarbonation maritime au salon NAVEXPO

Saint-Bonnet-de-Mure, le 27 mai 2025 à 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, a récemment participé à deux événements clés du secteur de l'hydrogène, permettant de mettre en avant sa technologie de pile à combustible et confirmant sa volonté de contribuer activement à la transition énergétique, notamment dans le maritime.

En effet, après une participation remarquée sur le Pavillon France lors du World Hydrogen Summit de Rotterdam, événement de référence en Europe consacré à l'écosystème hydrogène, Hopium a également participé aux côtés de son partenaire K-Challenge au salon NAVEXPO , dédié à l'innovation et la décarbonation du transport maritime, qui s'est tenu du 20 au 22 mai à Lorient.

Émergence d'une solution souveraine lors du salon NAVEXPO à Lorient

Lors de cet évènement, qui a regroupé près de 100 exposants, Stéphane Rabatel, PDG de Hopium, est intervenu, le 21 mai dernier, aux côtés de Stéphan Kandler, PDG de K-Challenge, pour promouvoir une solution souveraine française de décarbonation du secteur maritime adaptée aux besoins des professionnels du secteur. Cette table ronde, intitulée « La décarbonation du secteur maritime : vers une solution hydrogène souveraine française », a permis de démontrer la pertinence de la technologie hydrogène développée par Hopium pour le secteur naval. En effet, grâce à sa compacité et sa modularité, la solution hydrogène de Hopium permet d'équiper des bateaux, tels que des semi-rigides, en s'adaptant à leur géométrie, tout en garantissant le même niveau de performance que la solution thermique actuellement utilisée et plus polluante.

La société a constaté un très fort intérêt de la filière pour les solutions de décarbonation, encouragées et soutenues par les pouvoirs publics. Ce salon a permis de mettre en avant un vaste écosystème d'initiatives françaises, tremplin vers un pôle d'excellence de la décarbonation maritime au travers de solutions de pile à combustible hydrogène.

Fort de cet engouement, le secteur maritime pourrait être le premier à utiliser les solutions de Hopium, qui répondent parfaitement aux contraintes du segment des bateaux à moteur de 10 à 15 m, notamment celui des semi-rigides (légèreté, compacité, modularité et adaptabilité).

« Cet événement a été l'occasion de présenter notre technologie et de mettre en évidence le potentiel d'un secteur stratégique comme le transport maritime, pour les solutions capables de s'adapter aux contraintes des clients. Le dialogue avec les acteurs industriels et institutionnels, en France comme en Europe, conforte notre conviction : l'hydrogène est une solution d'avenir, et Hopium entend jouer un rôle central dans cette transformation », déclare Stéphane Rabatel, PDG de Hopium.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

Suivez-nous sur Instagram , LinkedIn , X (ex Twitter)

Retrouvez tous les épisodes de la mini-série “ We are Hopium ” sur les réseaux de Hopium.

Contact :

Relations investisseurs/Presse

S. Kennis et J. Gacoin

hopium@aelium.fr