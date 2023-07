Hopium annonce sa mise en redressement judiciaire

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le soutien d'Atlas Special Opportunities va permettre à Hopium de poursuivre le développement de sa pile à hydrogène jusqu'au niveau technologique TRL 6 (démonstration d'un prototype ou d'un modèle de système/sous-système dans un environnement représentatif) en concentrant ses ressources sur le plan de la R&D afin de démontrer la maturité de sa technologie propriétaire et sa capacité à servir les secteurs de la mobilité.

Hopium annonce la signature d'un avenant au contrat de financement obligataire convertible conclu avec Atlas Special Opportunities, prévoyant une augmentation de la ligne de financement existante de 3,5 millions d'euros , et portant le montant nominal brut maximum mobilisable à 13,5 millions d'euros

(AOF) - Hopium (-2,22% à 0,88 euro) annonce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire visant à permettre la poursuite de l'activité, l'apurement de ses dettes et la réorganisation de la société, dans le cadre d'un plan de continuation qui sera présenté à l'issue d'une période d'observation de 6 mois (jusqu'au 19 janvier 2024), « éventuellement renouvelable pour 6 mois. » La société spécialiste de la mobilité à hydrogène, dont le titre a été suspendu hier, souligne que dans l'intervalle, elle continuera de bénéficier du soutien de son partenaire financier Atlas Special Opportunities.

