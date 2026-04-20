Hongrie-Le Premier ministre Magyar appelle l'Ukraine à rouvrir l'oléoduc Droujba dès que possible

Le vainqueur des élections hongroises, Peter Magyar, a appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à rouvrir l'oléoduc Droujba dès que celui-ci sera opérationnel, tout en invitant la Russie à reprendre ses expéditions de pétrole à travers ce canal.

Le gouvernement hongrois sortant, dirigé par le Premier ministre Viktor Orbán - avec l'appui de la Slovaquie - reprochait à Kyiv l'interruption de l'oléoduc Droujba qui alimente son pays en pétrole russe via l'Ukraine.

De soc côté, Kyiv a toujours dit que l'oléoduc avait été endommagé par une attaque de drone russe fin janvier et qu'elle s'attelait à le réparer au plus vite.

"Si, du côté ukrainien, l'oléoduc Droujba est prêt pour les livraisons de pétrole, alors ils seraient bien aimables de bien vouloir le rouvrir comme cela a été promis", a déclaré Peter Magyar lors d'une conférence de presse après la première réunion de son groupe parlementaire.

"Et de la part de la Russie, nous attendons qu'elle commence à acheminer du pétrole (dans l'oléoduc) conformément aux contrats", a-t-il ajouté.

Le parti Tisza de Peter Magyar, conservateur et pro-européen, a remporté il y a huit jours une victoire écrasante aux élections législatives hongroises, décrochant plus des deux tiers des sièges à l'Assemblée nationale et mettant fin à 16 années de règne de Viktor Orban, connu pour ses positions anti-européennes et pro-russes.

Peter Magyar a également déclaré que l'extension de la centrale nucléaire de Paks était un projet important et nécessaire, mais que le nouveau gouvernement entendait réévaluer les conditions du prêt pour sa construction et examiner si une restructuration ou un refinancement étaient possibles.

Le projet Paks-2, d'un montant de 12,5 milliards d'euros, mais dont la réalisation pourrait coûter 24 milliards selon Peter Magyar, a été attribué à la société russe Rosatom sans appel d'offres et est depuis longtemps considéré comme un symbole des liens étroits entre le président Vladimir Poutine et Viktor Orban.

"Nous devons examiner si les conditions du prêt peuvent être restructurées, si cet investissement important et nécessaire peut être financé à de meilleures conditions", a déclaré Peter Magyar.

(Reportage de Gergely Szakacs, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)