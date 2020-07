Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong vote massivement pour choisir ses candidats pro-démocratie Reuters • 12/07/2020 à 18:21









HONG KONG, 12 juillet (Reuters) - Plus de 600.000 citoyens de Hong Kong ont participé samedi et dimanche aux primaires destinées à désigner les candidats pro-démocrates aux élections législatives de septembre, ont annoncé les organisateurs. Ce scrutin non-officiel sonne comme un défi d'une partie des 7,5 millions d'habitants de la ville-Etat à la nouvelle loi de sécurité nationale imposée par Pékin, que ses détracteurs jugent liberticide. "Un taux de participation élevé enverra un signal très fort à la communauté internationale : nous, Hong Kongais, n'abandonnons jamais", a déclaré un militant pro-démocrate, Sunny Cheung, 24 ans. "Nous sommes toujours avec le camp des démocrates, nous soutenons toujours la démocratie et la liberté." Ignorant les mises en garde d'un haut fonctionnaire affirmant que ce scrutin pourrait être contraire à la loi de sécurité nationale, des Hong Kongais de tous âges se sont présentés dans plus de 250 bureaux de vote, tenus par des milliers de volontaires. Selon les organisateurs, 592.000 personnes ont voté en ligne et 21.000 sur papier en deux jours, un taux de participation plus fort que prévu représentant environ un tiers des électeurs ayant soutenu le camp démocrate lors des élections de l'an dernier. La nouvelle loi décrétée par Pékin punit la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères. Elle est assortie de peines pouvant aller jusqu'à la prison à vie et permet aux agents de sécurité du continent d'opérer officiellement à Hong Kong, ce qui constitue une première. (Jessie Pang et James Pomfret, version française Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.